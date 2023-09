Inaugurata una panchina “per tutti” al parco della Rimembranze

E’ stata inaugurata questa mattina la nuova panchina “inclusiva” donata dalla società cooperativa S.C.A.I. al Comune e collocata all’interno del Parco delle Rimembranze.

Lunga 2,20 metri, la panchina propone oltre ad una seduta normale a ciascuna estremità, anche uno spazio al centro per ospitare una sedia a rotelle. Per accedere alla panchina è stata realizzata dal Comune una pedana con pendenza ridotta al minimo per agevolarne l’accesso e la fruibilità.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Alberto Bellelli, gli assessori Tamara Calzolari e Andrea Artioli, la consigliera comunale Maria Giovanna Macrì, il presidente di S.C.A.I. Ilario De Nittis e la responsabile territoriale di Confcooperative “Terre d’Emilia” Cinzia Nasi.

"Ringraziamo innanzitutto SCAI, cooperativa sociale che in questi anni ha saputo interpretare al meglio tutti quelli che sono i servizi di integrazione sulla non autosufficienza – le parole del sindaco – Una realtà dinamica che produce servizi di qualità impattanti in modo positivo sulla vita di tutti noi. Non sono soltanto i servizi socio-sanitari, infatti, a dover rispondere all’invecchiamento complessivo della popolazione. Ma la vera sfida si gioca sulla qualità della vita con una città che cambia per rispondere alle esigenze della popolazione che invecchia. Questa panchina permette di passare qualche ora lieta in compagnia alle persone di tutte le età, anche a quelle che non sono autosufficienti dal punto di vista deambulatorio. E’ un piccolo grande gesto, ma anche il simbolo di una comunità che cambia e che consente alle persone di stare insieme e vivere una vita di qualità"