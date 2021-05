Inaugurati anche a Sassuolo i “Progetti del Cuore”

Ripartono a Sassuolo i “Progetti del Cuore”, per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito ai ragazzi in difficoltà e alle famiglie del nostro comune. Il progetto era partito per la prima volta due anni fa e aveva visto la realizzazione di un mezzo di trasporto, un Fiat Ducato, completamente attrezzato per lo spostamento dei ragazzi in difficoltà, delle famiglie e delle persone diversamente abili del territorio. A beneficiare dell’automezzo era stata la Pubblica Assistenza Odv, che da quest’anno continuerà ad averlo a disposizione, per il trasporto di coloro che sono in stato di necessità. Sul nostro territorio, infatti, prosegue con continuità il servizio di mobilità gratuita, che sarà attivo per altri due anni, durante i quali il mezzo sarà dato attrezzato e garantito in maniera integrale: dall’allestimento, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura casco).

"Il mezzo verrà utilizzato – specifica il Presidente Leonardo Scannavino - nel comune di Sassuolo e nella provincia di Modena per servizi di trasporto a carattere sociale rivolti a tutte le tipologie di utenti. In particolare, sarà destinato al trasporto di persone anziane e non autosufficienti per visite mediche, dialisi, dimissioni dall'ospedale e trasporti relativi ad altre esigenze. Talvolta il mezzo potrà anche essere utilizzato dalla Protezione Civile per le relative attività".

Sarà proprio grazie alla partecipazione della attività locali che potrà essere garantita l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende potranno trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata “Progetti di Utilità Sociale” si occuperà di informare i titolari della attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.