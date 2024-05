Inaugurato l’impianto fotovoltaico a servizio dell’Ospedale Civile di Baggiovara

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La Concessionaria SESAMO S.p.A., in accordo con l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, ha progettato e realizzato un impianto fotovoltaico per produrre l’energia elettrica necessaria a soddisfare, in autoconsumo, il fabbisogno del Centro Servizi e dei servizi afferenti a SESAMO presso l’Ospedale Civile di Baggiovara. L’investimento è stato finanziato dalla Concessionaria SESAMO S.p.A., che cederà l’impianto ad AOU di Modena alla fine del rapporto concessorio.

L’impianto di tipo on grid senza accumulo di potenza, pari a 783,14 kWp, è stato installato su pergole di alluminio a copertura dell’attuale parcheggio di pertinenza del fabbricato Centro Servizi dell’Ospedale Civile che, di proprietà dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria, ospita alcuni servizi dell’Azienda USL di Modena tra cui la Sanità Pubblica.

L’impianto si sviluppa su una superficie di 3.700 mq, fornendo un ombreggiamento per 224 posti auto e migliorando il comfort termico estivo dei fruitori dei parcheggi. Una volta a regime, l’impianto fotovoltaico eviterà l’immissione nell’ambiente di 307.000 kg di anidride carbonica per anno: un quantitativo di emissioni serra che sarebbe stato abbattuto solamente con la piantumazione di 15.000 alberi. Sempre in accordo con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, sono, inoltre, stati sostituiti i corpi illuminanti dell’area esterna del Centro Servizi e del parcheggio, con elementi di nuova tecnologia a LED, in grado di garantire un maggior risparmio energetico e aumentare il comfort visivo degli utenti.

La Presidente di SESAMO Siriana Bertacchini ha voluto sottolineare come “l’intervento si inserisca in una serie di attività volte all’incremento della sostenibilità nelle strutture gestite, con da un lato una maggiore attenzione al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra, dall’altro all’aumento del comfort e del benessere degli utenti dei parcheggi e dei lavoratori.” SESAMO S.p.A. è il consorzio di aziende assegnatario della gestione dei servizi no core, delle manutenzioni e della gestione in project financing delle strutture relative all’Ospedale Civile di Baggiovara.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare questo impianto innovativo – ha sottolineato il Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena Lorenzo Broccoli – che va nella direzione di una sempre maggiore sostenibilità energetica delle strutture sanitarie non solo dal punto di vista dei costi di gestione, ma anche dal punto di vista della tutela dell’ambiente. Questa è una giornata importante perché dimostra un partenariato tra pubblico e privato che davvero funziona. Noi abbiamo promosso e autorizzato questa operazione del concessionario SESAMO perché è buona a 360°: copre, infatti, un parcheggio creando nuova energia pulita senza consumare terreno.”