Inaugurato il nuovo campo sportivo di San Felice sul Panaro. Una struttura al servizio delle scuole e delle società sportive

Taglio del nastro oggi a San Felice sul Panaro (Mo) per il rinnovato campo sportivo comunale, frutto di un intervento di riqualificazione cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Una struttura al servizio anche dei Comuni limitrofi e delle scuole, oltre che delle società sportive del capoluogo.

Tra le opere realizzate, il rifacimento del campo da calcio in erba sintetica e il completamento delle infrastrutture per l’atletica leggera.

E proprio il campo da calcio è stato intitolato al giornalista, calciatore e dirigente della squadra sanfeliciana Alberto Setti, mentre la pista di atletica leggera a Giuseppe Bondioli, fondatore del gruppo atletica Unione 90.

“Continua l’impegno della Regione a fianco dei Comuni per dotare il nostro territorio di impianti sportivi più sicuri e più funzionali- ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, presente all’inaugurazione insieme al sindaco di San Felice, Michele Goldoni-. Un investimento reso possibile da un piano regionale per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva senza precedenti, che sta procedendo e che visto già numerose strutture riconsegnate più belle e sicure alle loro comunità, oltre a spazi del tutto nuovi. Lo sport è una straordinaria occasione di incontro tra le persone, di condivisione e di benessere, oltre che veicolo di valorizzazione e promozione del territorio”.

“Ed è importante- ha concluso il presidente- poterlo praticare in strutture adeguate. Un’opportunità che cerchiamo di garantire al maggior numero di persone, a partire dai più giovani”.

L’impianto sportivo

L’intervento - che ha avuto un costo di circa 800mila euro, di cui la metà sotto forma di contributo regionale - è solo uno dei 20 che sono stati finanziati dalla Regione in provincia di Modena con 6,8 milioni di euro a fronte di un costo complessivo 21,2 milioni di euro.

L’impianto consente la pratica del calcio, dell’atletica leggera e del tennis, con attrezzature e spogliatoi dedicati oltre a una tribuna per il pubblico.

Particolarmente significativi la realizzazione di un manto in erba sintetica per il campo da calcio e l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione con lampade a led, interventi che comporteranno una importante riduzione dell'inquinamento luminoso e un notevole risparmio energetico per il Comune con l'abbattimento dei costi idrici ed elettrici insieme all’abbattimento delle barriere architettoniche per una più completa accessibilità degli impianti.. A ciò si aggiunge l’importante intervento di riqualificazione e completamento delle infrastrutture per l’atletica leggera. Quasi 140 in tesserati dell’Us Calcio, un centinaio quelli dell’atletica leggera e circa 200 quelli del circolo tennis. Poi ci sono i ragazzi che frequentano le scuole del paese e quelli di alcuni Comuni limitrofi.

Numeri che servono a dare l’idea dell’importanza dell’impianto sportivo di via Costa Giani che si estende su un’area di oltre 30 mila metri quadrati, con un campo da calcio omologato anche per la serie D, una pista di atletica leggera, le infrastrutture per i lanci e per i salti, tre campi da tennis, tre blocchi spogliatoi e una tribuna spettatori per 800 persone.