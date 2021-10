Per la Croce Blu una nuova ambulanza donata da due coniugi solieresi

Domenica 17 ottobre una giornata primaverile ha accompagnato i solieresi ad un evento sempre molto atteso: il Profumo del Mosto Cotto. Ogni associazione locale ha potuto pubblicizzare le proprie attività e la Croce Blu di Soliera, oltre alla consueta pesca ad offerta libera e dimostrazione di massaggio cardiaco, ha inaugurato una nuova ambulanza dono di benefattori solieresi.

Luciana Baraldi e Luciano Lugli ad inizio anno hanno manifestato il desiderio di donare un nuovo mezzo alla PA Croce Blu Soliera ODV per i numerosi servizi socio assistenziali che svolge tutti i giorni. Alle ore 10,45 è stata inaugurata una modernissima ambulanza Ambitalia QTX completa di defibrillatore e di ogni altro presidio adatto sia ai servizi di emergenza/urgenza che ai trasporti secondari.

Luciana e Luciano hanno sempre avuto un occhio di riguardo per i propri concittadini e questa volta hanno saputo rispondere prontamente ad una esigenza della Croce Blu di Soliera ingigantita dall’emergenza sanitaria relativa al Covid. Numerosissimi volontari non hanno voluto mancare a questo atteso evento per dire personalmente grazie ai loro generosi Amici.

Il Consiglio Direttivo del'associazione solierese dell’associazione ha deciso all’unanimità di nominare Socio Benemerito la signora Luciana, come aveva già fatto in passato con il marito.