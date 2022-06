Cavezzo, inaugurati il campo da basket e da beach volley

Una giornata speciale per lo sport cavezzese, che ieri ha visto l’inaugurazione di due nuovi campi nel comparto sportivo di via Allende. Il taglio del nastro è stato preceduto dalla consegna della Costituzione ai giovani cavezzesi nati nel 2004, e che quindi quest’anno hanno compiuto o compiranno diciotto anni.

Dopo l’intervento di saluto della sindaca Lisa Luppi, per parlare ai giovani cavezzesi di sport, dei suoi valori e di quanto possa incidere positivamente sulla vita di ognuno di noi, ha preso la parola Andrea Zorzi, campione della Nazionale Italiana passata alla storia come la “Nazionale del Secolo”, e oggi impegnato come commentatore televisivo e come attore teatrale. Con lui anche il presidente provinciale FIPAV Alessandro Clò, Alberto Ganzerli di Primagioco e Stefano Gasparini presidente della Pallavolo Cavezzo.

Una giornata che è poi proseguita con partite dimostrative sul nuovo campo da beach volley e su quello da basket, attrezzato anche per la pratica della pallacanestro inclusiva.

Si ricorda che per i classe 2004 che non fossero stati presenti ieri, è possibile ritirare la propria copia della Costituzione Italiana all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).