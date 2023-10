Inaugurata la riqualificazione dell'ex Amcm, dopo 30 anni il percorso è quasi completo

E' una data sicuramente importante quella di oggi per Modena, che vede tornare fruibile - almeno in parte - uno spazio di sicura rilevanza per la vita cittadina. La riqualificata area ex Amcm - oggi ribattezzata "Parco della creatività" - è infatti stata formalmente inaugurata nel pomeriggio, alla presenza delle massime autorità locali. L'ampio spazio che sovrasta il parcheggio interrato accessibile da via Peretti è oggi incorniciato da un mix tra cantieri in corso ed edifici ultimati, ma è diventato pienamente fruibile dai cittadini.

Uno spazio per certi versi insolito, sicuramente inedito per la città di Modena. Pur chiamandosi "parco", non è certamente un parco, con il verde confinato ad alcune vasche di cemento, ma si tratta di un'area che punta a diventare un luogo di aggregazione in particolare per i giovani. Sulla fruizione dei nuovi spazi saranno ovviamente puntati i riflettori nel prossimo futuro, in attesa che tutte le funzioni trovino posto attorno ad esso.

Al taglio del nastro - con il sindaco Muzzarelli a fare da cerimoniere - hanno partecipato anche il presidente di Emilia-Romagna Teatro Ert/Teatro Nazionale Giuliano Barbolini, il presidente dell’impresa Parco della creatività spa Roberto Davoli, che ha effettuato gli interventi di rigenerazione dell’area dopo una selezione con procedura competitiva con negoziazione, l’artista Andrea Chiesi, autore del murales, il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi e l’assessore della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla. Presenti anche il Prefetto, il Questore e i rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre a numerosi esponenti politici e delle istituzioni locali.

La nuova piazza è stata dedicata con una targa ai fratelli Panini, alla presenza di Antonio Panini, per ricordare – come previsto dal Consiglio comunale già nel 2019 – le iniziative imprenditoriali di una famiglia modenese che bene simboleggiano il tema della creatività: dalle figurine all’editoria, fino alle collezioni fotografiche e automobilistiche. Durante l’inaugurazione, sono stati artisti di parkour e giovani performer della scuola di Alta formazione Iolanda Gazzero, a cura di Ert/Teatro Nazionale, ad animare l'atmosfera, di fronte a circa 300 persone intervenute,

Una rigenerazione lunga tre decenni

Della riqualificazione dell'ex Amcm si parla da tanto, tantissimo tempo e solo negli ultimi anni il progetto ha subito una forte accelerazione. Pur tra le critiche e tra visioni opposte di quale funzione dare all'ex parcheggio e agli edifici fatiscenti che vi insistevano - anche oggi era presente un picchetto di protesta di M5S e Modena Volta Pagina - oggi la rigenerazione è prossima alla conclusione.

Dopo l’intervento negli anni scorsi di riqualificazione dell’edificio industriale che ora ospita il Laboratorio Aperto, la rigenerazione urbana del comparto è proseguita con la realizzazione della prima sala del nuovo Teatro delle Passioni, sede di Emilia-Romagna Teatro Ert / Teatro nazionale, che da oggi avvia la stagione teatrale nell’edificio dell’ex Enel, e con le altre opere pubbliche ora accessibili: la piazza pedonale e ciclabile rialzata, sotto la quale è a disposizione il nuovo parcheggio seminterrato, e la nuova palestra, caratterizzata dal suggestivo “albero” dell’artista Andrea Chiesi, l’opera “Natura vincit”, sulla parete rivolta su via Sigonio.

Oltre alla prima sala del Nuovo Teatro delle Passioni il cantiere della seconda sala da 236 posti in corso di realizzazione con il secondo stralcio di recupero dell’ex Enel, il Laboratorio Aperto dove già da anni si svolgono iniziative legate all’innovazione, il Supercinema estivo, dove presto partirà l’intervento di riqualificazione, il parcheggio seminterrato con 248 posti gestito da Modena Parcheggi e la palestra Sigonio. L’impianto, dove per l’occasione si sono svolte dimostrazioni sportive e di danza, è pronto a ospitare le attività sportive scolastiche ed extrascolastiche con la gestione affidata, con un bando, a Moba Lab One Asd aggregata con Modena Basket. Mentre il parcheggio seminterrato, che presenta elementi di risalita con uscite in prossimità degli ingressi del Supercinema estivo, del Teatro delle Passioni e della Palestra Sigonio, è gestito da Modena Parcheggi insieme ai posti a raso.

Nel comparto, dopo le opere pubbliche, sono previsti anche il recupero dell’ex Filovia (ospiterà un supermercato a marchio Coop), tre palazzine su via Peretti e un fabbricato residenziale su via Buon Pastore, oltre all’adeguamento sismico della palazzina Sigonio, con destinazione a residenza o uffici.

“L’Amministrazione comunale – ha proseguito Muzzarelli – aveva preso un impegno e lo ha mantenuto sfruttando al meglio due grandi opportunità: i finanziamenti europei dedicati alle città e le potenzialità di intervento privato del nostro territorio. E oggi, il Parco della Creatività aggiunge un nuovo tassello alla città del futuro, in maniera coerente con le strategie profonde del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug) e del Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”.

Weekend gratuito, poi il parcheggio apre a pagamento

Con l’inaugurazione entra in funzione il parcheggio seminterrato da 248 posti auto realizzato sotto la piazza rialzata con accesso da via Peretti. Nel weekend di sabato 14 e domenica 15 ottobre, in particolare, la sosta nella nuova struttura e nei 48 posti auto a raso a fianco della palestra sul lato di via Sigonio sarà gratuita, mentre da lunedì 16 ottobre, per parcheggiare nel comparto, sarà necessario il pagamento di un ticket.

La gestione dei parcheggi, compresi i 112 posti auto in struttura pertinenziali al supermercato Coop che troverà sede all’ex Filovia, su cui vige un vincolo di uso pubblico, è infatti stata affidata a Modena Parcheggi nell’ambito della Concessione già in essere con il Comune per la sosta su strada e al Parcheggio del centro. La società gestiva già la sosta nel comparto anche prima dell’avvio dell’intervento di rigenerazione.

Ai 48 stalli di sosta a raso (di cui due riservati a disabili) viene applicata una gestione transitoria, per un periodo di 18 mesi, in modo da ottimizzarne la potenziale fruizione in attesa del completamento della parte privata del comparto. L’Amministrazione comunale, con una recente delibera, ha infatti deciso di ricomprendere i posti auto in superficie nella zona tariffaria “Margini esterni” già esistente, con una tariffa diurna di 0,70 euro all’ora e la possibilità di accesso con abbonamento per residenti e lavoratori del centro, in modo da rispondere alla richiesta di sosta di questi ultimi.

Parcheggiare nella struttura seminterrata, invece, costerà come sostare al Parcheggio del centro, viene cioè applicata una tariffa di 1.40 euro in orario diurno, dalle 8 alle 20, e di 0,50 euro in orario notturno, dalle 20 alle 8. In questo caso, invece, non è consentita la possibilità di accesso con abbonamento per residenti o lavoratori del centro, in modo da evitare l’uso privato degli stalli come garage e da garantire una opportuna rotazione, in particolare in orario diurno.

Per sostare nel parcheggio seminterrato, in questa prima fase, è previsto il pagamento tramite parcometro, come per la sosta a raso, e di notte verrà attivato un servizio di guardiania. Il pagamento della sosta è dovuto anche se gli stalli sono delimitati con strisce bianche, come previsto per le strutture con sistema di apertura e chiusura a sbarre. Una volta installato quest’ultimo, infatti, per uscire dal parcheggio sarà necessario inserire nella colonnina la ricevuta del pagamento effettuato. Nella struttura saranno inoltre collocate telecamere per la videosorveglianza.