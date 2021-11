Castelnuovo, inaugura la nuova sede della Farmacia comunale  

Nuova sede per la Farmacia Comunale “Carlo Urbani” di Castelnuovo. Sabato 20 novembre alle 10 inaugurano i locali di via Eugenio Zanasi 44, recentemente adeguati alle esigenze dell’attività, che propone un nuovo assortimento e un'ampia gamma di servizi.

Una farmacia con una vocazione green, una proposta variegata di prodotti bio ed ecosostenibili e soluzioni come i detersivi “alla spina” orientate alla sostenibilità ambientale e alla riduzione della plastica, ma anche una farmacia attenta ai bisogni della comunità e vicina ai neogenitori, con servizi di grande utilità come il noleggio del tiralatte e della bilancia per neonati, uno spazio per l'allattamento, oltre ad un'area giochi pensata per i più piccoli.

In aggiunta ai servizi tradizionali, dalla misurazione della pressione dell'elettrocardiogramma, anche nella nuova sede sarà presente l'innovativo “ButterfLife”, il dispositivo in grado di fornire un check up di base, mostrando in pochi minuti i cinque parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, pressione arteriosa, ossigenazione del sangue, temperatura corporea) necessari per una valutazione affidabile dello stato di salute.

“Siamo fermamente convinti che avere la farmacia comunale rappresenti un valore aggiunto per il territorio e per la comunità ed è per questo che come Amministrazione comunale abbiamo deciso di investire sulla nuova sede, con spazi moderni e più adatti ad ospitare i servizi offerti. In questo anno ancora fortemente caratterizzato dall'emergenza pandemica, l'inaugurazione della nostra Farmacia, intitolata ad un uomo come Carlo Urbani che ha fatto della scienza e dell'aiuto agli ultimi le sue ragioni di vita, assume un significato molto particolare, che vogliamo leggere come un segno di speranza verso il futuro” afferma il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, ch e all’evento inaugurale interverrà insieme a Giuliana Chiorrini Urbani, moglie dell'infettivologo, in rappresentanza dell'AICU (Associazione Italiana Carlo Urbani Onlus).

Durante la giornata ci saranno sconti significativi su cosmetici e prodotti per la prima infanzia, campioni omaggio verranno consegnati ai presenti e ci sarà spazio anche per l'intrattenimento, con le bolle di sapone giganti realizzate per i più piccoli da La Dama Doré e per tutti il rinfresco offerto da Pia Pasticceria.