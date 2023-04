A Mirandola inagura la Frolleria, un biscottificio cogestito da 15 ragazzi disabili

L' Associazione Anffas Mirandola ETS-APS inaugura la "Frolleria", un biscottificio gestito da 15 ragazzi con disabilità. Il taglio del nastro è previsto per il 3 maggio alle 17.00 in Via Bernardi 13 a Mirandola. L'evento sarà arricchito dalla presenza del Ministro della disabilità Alessandra Locatelli, e dalle Istituzioni locali.

Anffas Mirandola è un'associazione locale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo che ha come obiettivo principale quello di offrire una valida alternativa ai soggetti con disabilità, come adolescenti, giovani e adulti, che presentano compromissioni cognitive ma possiedono importanti qualità personali e sociali. L'associazione conta attualmente 75 famiglie associate con 80 ragazzi diversamente abili, con età comprese tra gli 8 e i 55 anni.

La Frolleria è un progetto unico nel suo genere, che offre ad alcuni ragazzi con disabilità l'opportunità di imparare a co-gestire un punto vendita auto-sostenibile partendo dalla produzione del prodotto, per poi passare alla gestione delle attività del laboratorio e, infine, alla vendita diretta dei biscotti artigianali, di alta qualità, prodotti. Il progetto non solo permette ai giovani disabili di acquisire nuove competenze professionali, ma anche di migliorare la propria autonomia, responsabilizzazione e realizzazione personale in un contesto culturale stimolante, inclusivo ed aperto.

Inoltre, la collaborazione con le altre Associazioni ed Enti del territorio, con le scuole e il CSV sono elementi chiave del progetto, che mirano a creare un ambiente inclusivo e accogliente, in cui le persone con disabilità possano lavorare e acquisire nuove competenze, ma anche interagire con il territorio e la comunità locale.