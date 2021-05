Galleria aperta al transito, la nuova vita dei Carrai di Pavullo

Via Statale 12

Anas ha aperto oggi al traffico il nuovo tratto della strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” nel Comune di Pavullo nel Frignano, la variante con galleria alle ben note curve dei "Carrai". L’investimento del valore complessivo di 6,9 milioni di euro ha interessato un tratto di circa 800 metri, consentendo un innalzamento degli standard di sicurezza grazie alla regolarizzazione dell’andamento plano-altimetrico ed all’ammodernamento della sede stradale.

L’opera è caratterizzata dalla realizzazione in variante della curva “Carrai” e dalla rettifica della curva “Acquabona”, mediante la costruzione di una galleria artificiale in parte finestrata, dotata di un rivestimento fonoassorbente al fine di mitigare l’impatto acustico derivante dal traffico veicolare. La galleria è dotata di un impianto di illuminazione a led ad alta efficienza energetica alimentato da un impianto fotovoltaico a pannelli per la produzione autonoma di energia elettrica.

Nei pressi dell’imbocco della galleria lato Pavullo è stata eseguita la razionalizzazione dello svincolo esistente di innesto con la strada comunale “Mulino Galeotto”. Per quanto riguarda, infine, la curva “Acquabona” il tracciato è stato reso più lineare mediante la costruzione di un nuovo tratto che elimina la preesistente curva aumentando così le condizioni di sicurezza e visibilità.