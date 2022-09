Ristrutturata la sede di via Bellinzona, Confindustria torna "a casa"

Taglio del nastro per la nuova sede completamente ristrutturata di Confindustria Emilia in via Bellinzona 27/A a Modena. A fare gli onori di casa il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari.

La struttura, completamente riqualificata con una particolare attenzione alla qualità degli ambienti di lavoro, oltre agli uffici di Confindustria Emilia ospita anche la sede e le aule di Nuova Didactica, la scuola di Management e di Alta Formazione dell’Associazione, e quella di Confindustria Servizi Emilia, la società di servizi specializzata nell’elaborazione di buste paga e nell’amministrazione del personale.

“Questa sede vuole essere un esempio virtuoso di come poter rappresentare, ospitare e accelerare il business delle nostre imprese: una struttura dove si parleranno le lingue del mondo, su cui convergeranno tutte le nostre sedi operative dell’area modenese, dai nostri servizi alle imprese, dalla formazione alle paghe. Qui, avremo strumenti adeguati per chi deve supportare le imprese e per le imprese stesse, proiettate nell’era digitale”, sottolinea il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi.

Colonnine elettriche per auto, spazi di car sharing, strumenti di videoconferenza all’avanguardia, sono solo alcuni dei servizi che verranno messi a disposizione di tutte le aziende nei nuovi spazi di via Bellinzona; senza tralasciare che questa sede rappresenta un nuovo modello di sostenibilità grazie anche a un impianto fotovoltaico di ultima generazione, e a moderni sistemi per la produzione di energia.