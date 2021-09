Associazione culturale Euphonia, inaugurata la nuova sede

Anche il sindaco Muzzarelli al taglio del nastro nei locali di via Staffette partigiane

/ Via Staffette Partigiane, 9

«Abbiamo bisogno di luoghi come questo per una ripartenza nel post Covid e una rigenerazione che sia urbanistica e sociale». Lo ha detto il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli intervenendo ieri – domenica 26 settembre – all’inaugurazione della nuova sede di Euphonìa.

Si trova in via Staffette Partigiane 9 (alla Sacca) e rappresenta un nuovo polo culturale basato sull’educazione musicale. I locali occupano uno spazio di 650 mq al chiuso e 400 mq all’aperto, frutto del recente progetto di riqualificazione urbana a base culturale di Euphonìa.

«Nato da un laboratorio chimico in disuso, il luogo è stato riconvertito in tempo di pandemia a strumento di risposta al bisogno artistico, espressivo, comunicativo e identitario della comunità – dichiara il presidente di Euphonìa Giovanni Paganelli - Nel contesto periferico del quartiere Sacca la nostra programmazione musicale viene proposta accanto a workshop musicali destinati a bambini, ragazzi, famiglie e adulti. Le attività sono strutturate per l’inclusione delle persone con disabilità e il dialogo interculturale».

Euphonìa ha creato dieci anni fa una scuola di musica in cui lavorano giovani modenesi e che conta complessivamente oltre 200 allievi di ogni età.

«Investire in conoscenza e cultura significa seminare oggi per raccogliere i frutti in futuro», ha concluso il sindaco, che ha poi assistito al concerto del coro RDM Fortress Gospel Choir con cui si è chiusa la rassegna “Contaminazioni”.