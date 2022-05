"Un quartiere colorato": il 18 maggio il taglio del nastro

Sono al lavoro già da qualche settimana i ragazzi del Centro di aggregazione Il Ponte per colorare il quartiere in cui vivono, disegnando su fittoni dissuasori e su una parte della ciclabile i loro sogni. Comparirà poi anche la scritta “I have a dream”, oltre ai disegni colorati che sono già visibili passando nella zona su quindici fittoni e sul tratto di ciclabile attigua alla piazzetta a lato della chiesa Tempio Monumentale di Modena, in viale Caduti in guerra.

L’ambito del progetto è quello dell’attività “Un quartiere colorato” per sensibilizzare i ragazzi ad un percorso di cittadinanza attiva. Sono circa una trentina i ragazzi, guidati da educatori e volontari, che si sono dati da fare per colorare gli elementi urbani del quartiere, incoraggiati dai complimenti dei residenti del quartiere che in qualche occasione si sono fermati anche a dare una mano o a regalare dei pennelli.

“Viviamo un periodo grigio – affermano gli educatori del Centro Il Ponte - e l’idea è quella di rendere colorato il quartiere dove i nostri ragazzi abitano per dare sostegno alle loro speranze e per renderli protagonisti del loro futuro”. A suggellare l’intento, a conclusione delle attività formative e laboratoriali svolte nel centro durante l’anno, sui fittoni verrà quindi anche riprodotta la celebre frase di Martin Luther King.

Mercoledì 18 maggio l’opera realizzata dai ragazzi sarà presentata alla cittadinanza con un simbolico taglio del nastro a cui sarà presente anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. L’evento sarà soprattutto l’occasione per un pomeriggio di giochi e attività sportive, in programma dalle 15.30 alle 18, rivolto ai ragazzi del quartiere, ma anche a tutte le ragazze e i ragazzi che lo desiderano. Per partecipare occorre iscriversi, gratuitamente, entro lunedì 16 maggio inviando una mail a ilpontemodena@gmail.com.

Durante il pomeriggio sarà attivo anche un punto informativo della Polizia Locale, che ha collaborato al progetto, dedicato all'educazione stradale e in particolare alle norme e ai comportamenti relativi alla guida dei monopattini. In caso di pioggia tutte le iniziative si sposteranno nei locali dell'ex-cinema Principe.

L’attività “Un quartiere colorato” è inserita all’interno del progetto 2021/2022 “I sogni colorano il mondo” che ha coinvolto una cinquantina di presenze fra ragazzi e volontari del Centro il Ponte che a turno si sono impegnati in questo laboratorio di decoro urbano insieme agli educatori.

Il progetto è cofinanziato dall’assessorato Politiche giovanili e dall'Ufficio Legalità e Sicurezze del Comune di Modena che da diversi anni porta avanti una collaborazione con il Centro il Ponte sui temi della sicurezza e la legalità. L’attività di quest'anno si è inserita nel più ampio progetto “LegalMente: insieme sul territorio per la promozione della legalità” cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna nella cornice della legge regionale n°18/2016 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”. All'iniziativa del 18 maggio collaborano anche le scuole medie Paoli dell’IC8, l’associazione Via Piave & dintorni, le parrocchie San Giuseppe e Tempio Monumentale della Prima Guerra Mondiale, la Diocesi di Modena, la cooperativa sociale Don Bosco & Co.