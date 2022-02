Autobus in fiamme a Carpi, era in servizio da 14 anni

Seta si trova a fare i conti anche oggi con la perdita di un altro mezzo a causa di un incendio. Un autobus extraurbano in servizio sulla linea 450, gestita da Saca, ha infatti improvvisamente preso fuoco mentre percorreva via Roosevelt a Carpi, finendo per essre completamente distrutto dalle fiamme.

Seta ricostruisce l'accaduto: "Il mezzo era partito alle ore 06:55 dall’autostazione di Mirandola ed aveva effettuato servizio sulla linea 450 Mirandola-Carpi transitando da Medolla e Cavezzo. Giunto all’altezza della fermata “Roosevelt”, in direzione della stazione ferroviaria da dove avrebbe poi proseguito verso l’autostazione (capolinea della corsa), l’autista si è accorto dello sprigionarsi delle fiamme dal vano motore ed ha immediatamente arrestato la marcia del bus, fermandosi a lato della strada. Dopo aver fatto scendere i passeggeri ed essersi accertato che si trovassero in piena sicurezza ha provato ad estinguere l’incendio con l’estintore di bordo".

Sul posto sono arrivati altri due mezzi di Saca ed entrambi i conducenti si sono prodigati nel tentativo di spegnere le fiamme utilizzando gli estintori di bordo, purtroppo senza successo. Il conducente del bus interessato dalle fiamme ha quindi allertato i propri responsabili aziendali, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco i quali, giunti sul posto in pochi minuti, hanno definitivamente domato l’incendio. I passeggeri sono stati poi condotti a destinazione grazie all’intervento di un mezzo sostitutivo.

L’autobus incendiato (marca Solaris modello Urbino, categoria Euro 5 alimentato a gasolio, matricola aziendale 255 immatricolato a dicembre 2007), era di proprietà di Seta ed utilizzato da Saca che, in quanto soggetto affidatario, ne cura anche la manutenzione. Dalla scheda tecnica del mezzo in questione che riporta lo storico degli interventi effettuati, risulta che era stato sottoposto regolarmente al programma di manutenzione ordinaria prevista per questo modello, ed aveva superato l’obbligatoria revisione annuale da parte degli ispettori della Motorizzazione Civile in data 09 ottobre 2021.

L?azienda del trasporto pubblico, anche in questa occasione, ha già richiesto una relazione sull’accaduto ed effettuerà le opportune indagini interne e le verifiche tecniche necessarie ad individuare le cause dell’incendio. L’azienda ringrazia i Vigili del Fuoco, che hanno operato con la consueta prontezza e competenza e rivolge un sentito ringraziamento anche ai colleghi di Saca, che hanno agito con professionalità e senso di responsabilità.