Incendio Baggiovara, i risultati dei rilievi di Arpae

In merito all'incendio che è scoppiato verso le ore 18 di domenica 2 aprile 2023 all'interno dell'area per lo stoccaggio dei rifiuti dell’azienda Longagnani ecologia a Baggiovara, nel comune di Modena e sul quale sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno allertato il servizio di pronta disponibilità di Arpae a Modena si sono espressi i tecnici dopo i rilievi eseguiti.

"I tecnici dell’Agenzia si sono recati sul luogo dell’incendio intorno alle 21,15 per valutare le eventuali ricadute ambientali dell’evento. Quando sono arrivati sul posto, l’incendio era stato quasi completamente spento ed era presente poco fumo. Le misurazioni effettuate con la strumentazione portatile a lettura diretta non hanno evidenziato situazioni di criticità e non sono stati valutati necessari ulteriori rilievi."