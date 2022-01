Incendio in via Nazario Sauro a Vignola, il grazie dei residenti

"Paura, panico terrore sono le emozioni che domenica sera ho vissuto durante l'incendio divampato al primo piano. Era una serata domenicale tranquilla, quando all'improvviso fumo entrava dalla porta d'ingresso e subito dopo il citofono che suonava e una voce che diceva c'è un incendio... e subito la ricerca dei gradini per poter scendere le scale in mezzo al fumo nero e il buio...e finalmente siamo fuori.... e le chiamate ai vigili del fuoco....iniziamo a guardarci e contarci, per capire se tutti gli abitanti erano lì con noi in salvo...e per fortuna tutti eravamo lì anche chi non era riuscito ad attraversare le scale ma grazie ai vigili del fuoco sono stati messi in salvo.

Grazie

grazie è quello che dopo qualche giorno ho voglia di dire e di riportare a nome dei condomini della palazzina.

grazie ai vigili del fuoco che con il loro lavoro sono intervenuti prontamente con un grande spiegamento di forze, ma non voglio entrare nel merito del loro lavoro, un ringraziamento particolare va al loro gran cuore e grande empatia.

ci siamo trovati di fronte tanti uomini che sono stati accoglienti, gentili e che sono riusciti con le loro parole e i gesti a prendersi cura della nostra paura e delle nostre necessità. "non si preoccupi signora le prenderemo quello di cui ha bisogno, mi dica quello che le serve, dove si trovano le sue cose e andremo noi a prenderle, perchè per voi è pericoloso", parole dette da un "omone" che potrebbe incutere timore, ma un omone dal cuore grande... Grazie e ancora grazie, siete stati un ottimo esempio di cura della persona e non solo intervento e tutela delle nostre proprietà.

Grazie all'ambulanza del 118 presente sul posto, intervenendo con cura e attenzione.

grazie ai carabinieri presenti che sono stati attenti e pronti a rispondere a tutte le domande che gli venivano poste.

Grazie alla sindaca di Vignola che è intervenuta, coordinando le attività necessarie per poter dare un luogo caldo e sicuro agli abitanti che non avevano un posto dove passare la notte.

Stiamo tutti bene, è banale dirlo ma possiamo raccontare questa brutta esperienza, i nostri appartamenti e il palazzo un po' per volta li riporteremo allo splendore iniziale... ma la cosa essenziale è che siamo qui a raccontare. oggi è stata ritrovata anche la gattina Bruschi.

Grazie da parte del condominio di Via Nazario Sauro a tutti coloro che sono interventi per aiutarci, grazie al grande cuore di tutti."

Una residente e i condomini.