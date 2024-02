Inclusione nei Parchi: Giochi Accessibili a Cavezzo grazie ai Fondi Regionali

Attraverso l’Unione sono stati resi disponibili fondi per acquistare giochi inclusivi volti ad integrare le dotazioni dei parchi cittadini. I giochi sono stati infatti finanziati con la quota del Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità destinata dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Anche il Comune di Cavezzo è tra i beneficiari ed ha così potuto installare due giochi inclusivi nel parco di via Delfini. Si tratta di un pannello con il gioco del tris e un gioco per la stimolazione sonora e delle abilità senso-motorie; giochi accessibili a tutti i bimbi, anche ai piccoli affetti da patologie e disabilità.

"Questi due giochi, all'interno dell'area di attrezzature sportive, potranno essere una buona opportunità di vivere appieno l'inclusione permettendo di far giocare tutti indipendentemente dalla disabilità ed età – sottolinea l’assessore ai servizi sociali e pari opportunità Ilaria Lodi. Attraverso il gioco i pregiudizi e le barriere decadono facendo scaturire nuove relazioni e rafforzandone altre".