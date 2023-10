A Modena un ciclo di incontri in polisportiva per proteggere gli anziani dalle truffe

Le persone anziane fragili sono tra le categorie a maggior rischio di essere vittime di abusi finanziari, truffe e raggiri e per questo è importante che sia loro che i loro familiari tengano alta l’attenzione e imparino a riconoscere tempestivamente situazioni di rischio, per prevenirle ed evitarle.

A questo scopo la cooperativa sociale Anziani e non solo, con il patrocinio e il contributo del Comune di Modena – ufficio Amministrativo Legalità e Sicurezze - nell’ambito del progetto “La prevenzione rende sicuri: insieme contro truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana”, finanziato dal Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani" del Ministero dell’Interno, realizza tra ottobre e novembre una serie di incontri gratuiti con esperti.

“Da anni ci occupiamo di prevenzione degli abusi verso gli anziani” dice Licia Boccaletti, Presidente di Anziani e non solo “e con questo progetto vogliamo dedicarci al tema degli abusi finanziari e al ruolo che familiari e amici possono svolgere nell’aiutare gli anziani fragili a proteggersi senza rinunciare alla socialità e alle opportunità offerte dal digitale”.

Si inizia il 19 ottobre alle 17.00 con l’Avvocato Salvatore Milianta, che parlerà di come proteggersi dai contratti indesiderati, cui farà seguito il 26 ottobre un appuntamento con l’esperta di tecnologie Rita Seneca per parlare di truffe online. Per concludere, il 09 novembre, con un incontro dedicato al tema del controllo di vicinato e di come proteggersi dalle truffe in casa, cui è stata invitata ad intervenire la Polizia Municipale.

Domenica 12 novembre, alle 13.30, è in programma un appuntamento speciale dedicato alle donne anziane e ai loro caregiver, per affrontare il tema in una prospettiva di genere.

“Abbiamo voluto dedicare un appuntamento in modo mirato alle donne anziane” continua Boccaletti “perché sappiamo che il genere è spesso un fattore di rischio specifico per questo tipo di abuso. È importante quindi creare occasioni di dialogo dedicate, in cui riflettere su quali strategie mettere in campo per sentirsi più protette”.

Tutti gli incontri si terranno presso la Polisportiva San Faustino, in Via Wiligelmo 72 e sono ad ingresso gratuito.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare la cooperativa sociale Anziani e non solo telefonicamente (059-645421) o anche via whatsapp al numero 393 909 6596.