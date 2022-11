Carpi, un ciclo di incontri pubblici sulla sicurezza contro i furti nelle abitazioni

Comune, Carabinieri e Polizia Locale insieme per un ciclo di incontri sulla sicurezza domestica, e in particolare per difendersi da truffe a domicilio e furti in abitazione: una decina di appuntamenti, in tutto il territorio, sotto il titolo “La sicurezza è di casa”, con consigli pratici e testimonianze. Si comincia sabato prossimo, 3 dicembre, nel circolo “Due Ponti”, per proseguire fino a primavera: pomeriggi e serate in circoli ricreativi, centri sociali e parrocchie con ufficiali dell’Arma e dirigenti della Polizia Locale, rivolti soprattutto a parenti, amici e vicini di persone anziane, le più bersagliate dai truffatori “porta a porta”, che si approfittano della loro debolezza psicologica.

L’iniziativa, che in questa modalità ha pochi precedenti, è stata presentata oggi in Municipio dal Sindaco Alberto Bellelli, con l’Assessora alla Sicurezza Mariella Lugli, con i comandanti provinciale e di Carpi dei Carabinieri, rispettivamente colonnello Antonio Caterino e maresciallo capo Giovanni Minopoli, e i comandanti dell’Unione e di Carpi della Polizia Locale, Davide Golfieri e Daniela Tangerini.

« Insieme a investimenti diretti – ha spiegato il Sindaco – facciamo azioni atte a rafforzare la cultura della sicurezza che è una cultura di comunità, spiegando che alcuni comportamenti, normali fino a qualche anno fa erano quasi naturali, si sono persi, ma che se recuperati possono tener lontano i malintenzionati e coloro che si approfittano della fragilità, a volte legata all’età, o della buona fede delle persone. »

Sottolinea il col. Caterino: « Il Comando provinciale di Modena con la città di Carpi prosegue l’impegno nel comunicare con la comunità per far adottare delle precauzioni e aumentare la comunicazione nel caso di reati commessi sul territorio. Cerchiamo di comunicare ciò che può essere utile per prevenire e contrastare i fenomeni delittuosi. »