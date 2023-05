I diplomati incontrano le imprese in un matching-day alla Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Modena, organizza un evento di matching tra imprese e diplomati, che si svolgerà giovedì 25 maggio 2023 alle ore 15.00 presso la sede camerale a Modena. L'evento è aperto ai diplomati in cerca di un'occupazione in provincia di Modena e alle imprese modenesi appartenenti a tutti i settori, che intendono assumere nuove risorse umane, ma che faticano a trovare le figure professionali con le caratteristiche richieste.

Dall'indagine Excelsior, condotta mensilmente dalle Camere di Commercio, emerge un forte disallineamento tra i fabbisogni occupazionali delle imprese ed i profili realmente disponibili sul mercato. Per questa ragione, la necessità di creare occasioni di incontro che siano qualitativamente valide per entrambi i soggetti diventa una sfida a cui la Camera di Commercio di Modena cerca di rispondere attivamente, nel proprio territorio di competenza.

L’evento seguirà lo schema dello speed-date: per ogni impresa che si candiderà, verranno programmati gli appuntamenti con diversi candidati in base a titolo di studio ricercato (diploma). Gli appuntamenti avranno una durata massima di 20 minuti, affinché ogni imprenditore possa incontrare più candidati possibili in un solo pomeriggio. L’obiettivo è che da tali colloqui possano poi nascere delle opportunità che si concretizzeranno in contratti di lavoro.

Come candidarsi

Le imprese interessate dovranno inviare la propria candidatura compilando l'apposito form disponibile nel sito della Camera di Commercio entro il 5 maggio; il termine di scadenza per i diplomati interessati, la cui adesione segue la stessa modalità prevista per le imprese, sarà invece il 12 maggio 2023.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Promozione Interna – email: genesi@mo.camcom.it o telefonare al n. 059/208816.