Debutta il nuovo prefetto Fabrizia Triolo, oggi l'incontro con il Presidente della provincia

"Auspico che le sinergie per far fronte alle questioni legate alla sicurezza dei cittadini, avviate tra Prefettura e Provincia di Modena, possano proseguire con la presenza della nuova Prefetta Fabrizia Triolo, rafforzando le collaborazioni avviate nel corso degli anni con la Prefetta Camporota, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per l’impegno profuso per la comunità modenese, oltre che alla mia personale riconoscenza per quanto fatto per tutti noi".

È questo quanto sottolineato dal Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ricevendo il nuovo Prefetto di Modena Fabrizia Triolo martedì 16 luglio nella sede della Provincia di Modena. Triolo ha appena preso servizio in città, sostituendo Alessandra Camporota, che entra a far par parte della Giunta Mezzetti.

Durante l’incontro il presidente Braglia, oltre a rivolgere a nome di tutta la comunità locale gli auguri di benvenuto e di buon lavoro, ha illustrato l’impegno della Provincia sul piano istituzionale con le numerose attività in corso di svolgimento, tra cui il recente insediamento del Tavolo di coordinamento sulla disabilità, promosso da Prefettura di Modena, Provincia di Modena, Arcidiocesi di Modena-Nonantola e Centro di Servizio per il Volontariato di Modena, con la partecipazione degli amministratori degli Enti locali della provincia, dei rappresentanti delle Istituzioni, dei settori di Istruzione, Sanità e Lavoro, nonché del mondo del Volontariato.

"Siamo certi – ha concluso Braglia – che attraverso la prosecuzione della sinergia tra Provincia e Prefettura, potremo contribuire fattivamente alla crescita del nostro territorio, perché solo in questo modo, con istituzioni forti, potremo garantire diritti e legalità per tutti".

Fabrizia Triolo, laureata in giurisprudenza, è nata a Palermo, e ha lavorato nelle prefetture di Brescia, Genova, e Alessandria e nel 2016, Viceprefetta vicaria a Savona. Ha ricoperto le funzioni di Prefetta anche nella Provincia di Biella e, dal 2020 era in carica nella Provincia di Cuneo, ruolo che ha ricoperto fino alla recente entrata in servizio a Modena sostituendo la precedente Prefetta Alessandra Camporota.