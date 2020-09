Muzzarelli incontra in Municipio il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha ricevuto in Municipio nella mattinata di oggi, venerdì 11 settembre, il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Lomoro. Ingegnere, proveniente dal Comando di Treviso, Lomoro ha sostituito Cristiano Cusin che, dopo aver retto negli ultimi sei mesi il Comando di Modena, ha assunto l’incarico di comandante a Padova.

Accompagnato dal vice comandante Valter Melotti, Lomoro si è intrattenuto brevemente col sindaco, che gli ha dato il benvenuto anche a nome della città, sottolineando la stretta collaborazione tra il Comune e i vigili del fuoco. Tra i vari argomenti affrontati, il ruolo dell’ex hangar di viale Autodromo, in dotazione al Comando, oggi dedicato ad attività didattiche; e i lavori del nuovo eliporto notturno di Modena, in partenza a metà ottobre, che vedranno l’adeguamento dell’attuale piazzola a servizio ai vigili del fuoco per consentire gli atterraggi notturni.

Al termine dell’incontro è stata donata a Lomoro una copia del volume “Modena effetto notte” con le fotografie di Franco Fontana.