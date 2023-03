Incrocio corso Cavour e via Ganaceto, circolazione sospesa per lavori alla rete idrica

Giovedì 30 marzo sarà sospesa la circolazione stradale all’incrocio tra corso Cavour e via Ganaceto per consentire di effettuare un intervento urgente di ripristino di una condotta idrica a cura di Hera spa.

Durante i lavori, che prenderanno avvio alle 8.30 fino a completamento dell’intervento, sarà comunque garantita la svolta a sinistra in via Ganaceto per i veicoli circolanti in corso Cavour provenienti dal lato di corso Vittorio Emanuele e in via Ganaceto, nel tratto tra corso Cavour e via Sant’Orsola, la circolazione sarà nei due sensi di marcia con limite massimo di 30 chilometri orari a senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli con direzione via Sant’Orsola.

In prossimità e corrispondenza dei lavori sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione, e verrà garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività.