Indagine sulla denatalità a Modena, fra costi economici e libertà individuali

Il problema c'è e i modenesi ne sono consapevoli. Il 75% avverte che la denatalità è un problema perché l’invecchiamento della società si traduce in un impoverimento della stessa. E' il primo passo da cui partire per affrontare il tema della denatalità, che è stato al centro di una ricerca quali-quantitativa della Fondazione Mario Del Monte. L'indagine è patita da una serie di interviste a testimoni privilegiati e da tre focus group, a cui nel settembre 2022 hanno partecipato giovani modenesi senza figli e con un figlio, che sono stati fondamentali nella costruzione del questionario somministrato a oltre 400 cittadini di età compresa fra i 25 e i 45 anni residenti nel Comune di Modena.

I risultati dell’indagine saranno discussi sabato 23 settembre, a partire dalle ore 9.00, presso la sala conferenze “Renata Bergonzoni” (parco di Villa Ombrosa, strada Vaciglio Nord, 6, Modena) e in diretta streaming sul canale YouTube “Fondazione Mario Del Monte”, nel corso di un convegno che ospiterà il contributo di numero ospiti.

Perchè non si fanno figli?

Al primo posto la dimensione economica che implica soprattutto il tema dei costi, ma si allarga anche agli aspetti del lavoro e del costo dei servizi. Al secondo posto vi sono i limiti rispetto al lavoro sia nella possibilità di flessibilità per le attività di cura sia nelle ricadute sulla carriera. Poi l’area del sostegno alla cura sia nell’accesso ai servizi sia nel supporto delle reti familiari. Quest’ultimo aspetto articolato nella presenza della famiglia (in particolare per l’immigrazione italiana e straniera) ma anche nei comportamenti e minore disponibilità dei nuovi anziani.

Studi recenti hanno evidenziato come tra le persone che vanno in pensione stiano mutando stili di vita, organizzazione del tempo, aspettative; ma anche semplicemente lo spostamento in avanti della data della pensione ha un riflesso sulla capacità di dare sostegno ai figli nelle azioni di cura. Quest’area del sostegno alla cura ricomprende o si aggancia anche al tema già visto dipermessi, aspettative e congedi dal lavoro. Ancora, seppure meno forte, la dimensione culturale in termini di perdita di libertà anche rispetto a nuovi stili di vita degli adulti e degli anziani. Ma anche in termini di scarso ruolo dei padri perlopiù negato ma comunque avvertito da oltre un terzo degli intervistati.

Tutte le affermazioni proposte ottengono un grado di accordo rilevante con voti tra 6 e 10 sempre superiori al 60%. Fa eccezione l’affermazione che riconduce la scelta di non avere figli allo “scarso ruolo dei padri”. In questo caso va sottolineata la differenze della risposta fra maschi e femmine dove le seconde dichiarano un grado di accordo più alto: i maschi tendono a sopravvalutare il loro impegno, le femmine a ridimensionarlo.

Generazioni senza fiducia?

Questa età (25-45 anni) direttamente coinvolta nella scelta di avere o meno figli, come si percepisce in termini generazionali, come si valuta. È questo un aspetto rilevante perché probabilmente la stessa idea che si ha di sé stessi incide sulla scelta della genitorialità, il rapporto con il mondo che caratterizza una generazione determina aspettative, risorse, energie che influiscono anche sulla stessa idea di avere figli.

Prevalgono i tre aggettivi che evidenziano difficoltà, per cui le generazioni 25-45 anni sono innanzitutto precarie, ansiose e fragili. Sono anche istruite e questa caratteristica indubbiamente positiva evidenzia ancora di più la difficoltà evidenziata. Nella descrizione di due elementi che guardano al futuro (determinate e capaci di immaginare il proprio futuro) i valori medi si abbassano e la seconda affermazione ha una prevalenza di voti insufficienti.

Anche in altre ricerche svolte dalla Fondazione Del Monte era emerso questo elemento che caratterizza questa fascia d’età: il forte individualismo e la difficoltà a percepirsi come generazione, una forte concentrazione nel privato ed una scarsa proiezione pubblica, una forte sicurezza e stima di sé come individui ma debolissima come collettivo, una certa subalternità verso generazioni precedenti che hanno invece comunicato sicurezza assieme ad una buona dose di presunzione. Difficile dire quanto tutto ciò determina ricadute sul tema della denatalità; tuttavia è abbastanza evidente come la debolezza di sicurezze collettive o di valori generazionali condivisi non costituiscano una risorsa per la scelta di avere figli.

Le considerazioni della Fondazione

A questo progetto hanno collaborato Roberto Guerzoni (presidente della Fondazione Mario Del Monte), Stefania Vecchi (medico e membro del Cda della Fondazione Mario Del Monte) Alice Benatti (segretaria Fondazione Mario Del Monte), Vittorio Martinelli (sociologo e curatore della ricerca), Morena Bellini (Coordinamento organizzativo della ricerca), Andrea Trenti (gruppo di ricerca Fondazione Mario Del Monte), Laura Fruggeri (psicologa, psicoterapeuta e direttrice del Centro Bolognese di Terapia Famigliare) e Chiara Imperato (assegnista di ricerca in psicologia sociale presso l’Università di Parma).

“Gli elementi che emergono dai focus group e dalle risposte al questionario sono molti e si prestano a diversi approfondimenti – sottolinea Roberto Guerzoni, presidente della Fondazione Mario Del Monte - ne evidenzio due di carattere generale e sintetico. Il primo è che la natalità rimanda all’assetto generale della società in cui le persone vivono e lavorano: c’è un legame strettissimo fra la scelta di avere un figlio, il modo in cui la vita e il lavoro sono organizzati e come si rapportano all’insieme della società e al mondo, non solo nel presente ma anche in relazione alle aspettative e al futuro. Il secondo che la natalità, essendo una scelta della coppia, non si presta ad analisi semplificate e unilaterali”. “Gli elementi che incidono sulla decisione sono diversi – prosegue - economici, sociali, relazionali e culturali. Il reddito e la condizione economica incidono ma non sempre sono determinanti. E per questa ragione gli interventi e le politiche debbono riuscire cogliere l’insieme delle ragioni che possono essere determinati per la scelta e la decisione di fare nascere un figlio”.

“Trent'anni fa a Modena abitavano 10mila persone in meno di oggi, ma il numero dei figli è rimasto pressoché invariato in termini assoluti 1352 contro 1369. La popolazione però è invecchiata nel frattempo, dunque in termini semplici, se trent'anni fa facevamo mediamente 1,03 figli per donna oggi saliamo a 1,32 per ottenere lo stesso risultato, nonostante l'aumento di popolazione” riporta Andrea Trenti, tesista in statistica sociale e membro del gruppo di ricerca della Fondazione Mario Del Monte.

“A Modena la denatalità è percepita come un problema grave o abbastanza grave da circa il 75%, perché ritengono comporti un invecchiamento della società ed un impoverimento dell’economia – riporta il sociologo Vittorio Martinelli, curatore della ricerca - ma viene letta anche come un elemento che fa parte della libertà degli individui e per questo non è valutata come una forma di egoismo dei genitori ma piuttosto un cambiamento nei comportamenti. La denatalità catalizza diversi aspetti: le nuove modalità dell’economia e del lavoro, il cambiamento dei servizi, la nuova centralità delle donne, i comportamenti dei nuovi anziani, il difficile passaggio delle nuove generazioni e altro ancora. Cambiamenti economici, culturali, sociali che hanno una ricaduta sulla scelta di avere uno o più figli e che non consentono semplificazioni e scorciatoie”.

“L’impegno della nostra Fondazione su questo tema nasce in tempi non sospetti, già alcuni anni fa, dalla considerazione che la genitorialità non è un dovere né un destino – dice Stefania Vecchi, componente del Cda della Fondazione Mario Del Monte - e allora dovremmo interrogarci su come possa diventare una scelta nella nostra realtà modenese. Lo scopo dell’incontro di sabato 23 settembre sarà dunque quello di capire, alla luce dei risultati della nostra indagine, quali azioni positive possano essere attuate, in particolare dai decisori, per contrastare la tendenza a rinunciare ad avere un figlio per i tanti motivi ormai noti”.

"La condivisione della cura dei figli da parte dei membri della coppia costituisce l’ancoraggio per decidere di averli; tuttavia, la condivisione piena è ancora un obbiettivo da raggiungere – evidenzia la psicologa e psicoterapeuta Laura Fruggeri, direttrice del Centro Bolognese di Terapia Famigliare - infatti, dalle risposte date alle domande del questionario emerge, tra altro, che gli uomini tendono a sopravvalutare rispetto alle donne il cambiamento del ruolo maschile nella gestione dei figli e sottovalutano rispetto alle donne la mancanza di servizi e di aiuti familiari e il prezzo che le donne pagano in termini di arresto della loro carriera professionale. La genitorialità condivisa è un'aspirazione che deve ancora affermarsi sia sul piano fattuale che culturale". Qui è possibile consultare il report nella sua versione estesa.