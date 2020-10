Industria alimentare e blocco degli straordinari, si sciopera fino al 9 novembre

Il blocco degli straordinari e delle flessibilità continuerà fino al giorno del prossimo sciopero previsto per l’intera giornata di lunedì 9 novembre.

Nel frattempo hanno sottoscritto il Contratto Nazionale altre due associazioni industriali: Assica, l’associazione industriale delle carni e dei salumi, e Mineracqua, l’associazione industriale delle acque minerali. Inoltre hanno aderito singolarmente varie realtà industriali della provincia di Modena, tra le quali Bellentani di Vignola e Agricola Tre Valli di Formigine.

Rimangono invece fuori ancora 8 associazioni industriali e, in provincia di Modena, le aziende del Gruppo Levoni (Alcar Uno e Globalcarni), del Gruppo Cremonini (Inalca, Gescar, Fiorani) e una settantina di piccole e medie aziende del settore. In queste aziende si concentreranno le azioni di mobilitazione fino al 9 novembre.

“La mobilitazione continuerà perché la contrattazione nazionale e l’aumento delle retribuzioni sono un diritto che proprio oggi è da difendere – dichiara Marco Bottura della Flai/Cgil di Modena - L’adesione dei lavoratori alle recenti mobilitazioni come nel recente sciopero del 9 ottobre, ci spinge a proseguire in questa direzione per convincere le associazioni rimanenti a sottoscrivere il Contratto Nazionale”.