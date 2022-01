Migliarina di Carpi senza medico, arriva l’infermiere di Comunità

Il progetto “Infermieristica di Comunità” dell’Azienda USL di Modena arriva a Migliarina, dove da mesi i riesidenti devono fare i conti con l'assenza di un medico di famiglia. L’obiettivo dell'Ausl è garantire una presenza e una presa in carico continuativa, facilitando il percorso di vicinanza al cittadino in un’ottica di continuità dell’assistenza con particolare attenzione alle persone fragili e/o con patologie croniche.

L’Infermiere di Comunità rappresenta la figura professionale di riferimento, che assicura l’assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità in collaborazione con tutti i professionisti attivi nella Comunità. Sarà coinvolto, inoltre, in attività di promozione, prevenzione e gestione partecipata dei processi di salute individuali, familiari e di comunità all’interno della rete delle Case della Comunità e si avvale della collaborazione dei rappresentati del territorio di riferimento.

“L’Infermiere di Comunità - spiega Maria Pia Bellitti, referente aziendale per l’Infermieristica di Comunità - è il facilitatore delle risposte sanitarie, per il singolo, la famiglia e la collettività a cui si riferisce collaborando con gli altri professionisti di cura coinvolti”.

Tra le attività rientrano gli interventi di medicina di iniziativa previsti dal Piano Assistenziale Individuale ad es. educazione terapeutica sui corretti stili di vita, facilitazione alla programmazione dei controlli, utilizzo di strumenti di telemedicina. Fondamentale è la collaborazione con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti, con gli Assistenti Sociali e con le Associazioni di Volontariato.

L’ambulatorio è aperto dallo scorso 3 gennaio in via Budrione Migliarina Parte Ovest, al civico 79. L’accesso è sia su appuntamento che libero con i seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, il martedì e venerdì dalle 10 alle 12.

“L’ambulatorio infermieristico è un’ottima opportunità per portare l’assistenza sanitaria più vicino al cittadino” sottolinea Stefania Ascari direttrice sanitaria del Distretto di Carpi.

“Inseriamo in questo modo - aggiunge Emanuela Ferri, referente aziendale della Medicina di Iniziativa -un nuovo approccio per sostenere la salute dei cittadini e creare nuove modalità di intervento in un’ottica di prossimità a e vicinanza restituendo alla persona il protagonismo nel proprio percorso di cura.”