A Ravarino apre l’ambulatorio dell’infermiera di comunità a servizio del Distretto

Un’infermiera a disposizione della comunità, con un ambulatorio vicino a dove le persone vivono. E’ questo il senso dei Punti di infermieristica di comunità che l’Azienda USL di Modena ha aperto in tutto il territorio provinciale e che mercoledì 5 giugno aprirà anche nel Comune di Ravarino, nella frazione di Stuffione nella ex scuola materna comunale in via Matteotti 348.

L’ambulatorio è aperto tutti i mercoledì dalle 8 alle 10, è necessario prendere appuntamento telefonando al numero 059 6554019 o al 338 1140155 oppure si può richiedere appuntamento scrivendo una mail all’indirizzo infcombomp@ausl.mo.it

L’infermiere di comunità è un punto di riferimento che si rivolge a tutte le fasce di età, con particolare attenzione alle persone con patologie croniche e gli anziani fragili: assieme ai loro medici di medicina generale o pediatra di libera scelta, costruisce un percorso di assistenza costante e continuativa, attivando, se necessario, i servizi sanitari presenti su tutto il territorio.

Il monitoraggio dei pazienti cronici è uno degli aspetti più importanti del lavoro dell’infermiere di comunità grazie al quale si può evitare il peggioramento di una condizione di salute già fragile e aiutare la persona a vivere autonomamente, o il più autonomo possibile. L’infermiere affianca il malato cronico aiutandolo a rispettare la terapia prescritta dal medico, coinvolge chi se ne prende cura all’interno della famiglia, conosce e, se necessario, può attivare i servizi presenti su quel territorio, dai servizi sociali alle associazioni di volontariato agli enti locali, favorendo i percorsi di integrazione.

Non solo percorsi di monitoraggio ma anche azioni di prevenzione affinché non si arrivi alla malattia cronica: l’infermiere agisce anche sulla promozione della salute, indirizza le persone (di tutte le età) verso attività o servizi dedicati in vari ambiti, dall’attività motoria alle dipendenze patologiche. Si occupa anche di piccoli interventi estemporanei o limitati nel tempo quali il rilevamento della pressione, le piccole medicazioni, la rimozione di punti: prestazioni che creano una relazione tra l’infermiere e il paziente da cui può scaturire un bisogno di salute più significativo e una risposta da attivare.