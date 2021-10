Influenza stagionale, vaccino gratuito per i donatori di sangue

In vista della partenza da novembre della campagna di vaccinazione antinfluenzale, anche Avis Provinciale di Modena invita i suoi donatori a sviluppare per tempo le difese immunitarie contro l’influenza di stagione. I donatori di sangue sono tra le categorie indicate dal Ministero della Salute a cui la vaccinazione è raccomandata ed effettuata gratuitamente.

"Vaccinarsi è infatti un modo per proteggere sé e gli altri e soprattutto per poter continuare a donare in salute e sicurezza, perché se nel periodo di picco dell’influenza molti donatori si ammalano possono mettere a rischio l’intero sistema trasfusionale. Dallo scorso anno c’è poi un motivo in più: i sintomi del virus Covid-19 e dell’influenza sono simili ed è quindi importante poter differenziare le diagnosi e attivare le terapie necessarie", spiega l'Avis.

Nella provincia di Modena per effettuare la vaccinazione occorre rivolgersi al proprio medico di base. Le sedi Avis non prenotano e non effettuano le vaccinazioni. Per la somministrazione gratuita, all’atto della vaccinazione basterà presentare al medico il proprio tesserino di donatore effettivo. Per maggiori informazioni contattare la propria sede Avis o Avis provinciale di Modena allo 059/3684911.