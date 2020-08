Modena in pillole, l'infografica per i viaggiatori sulla bacheca dell'ex Principe

Una macchia di colore, prevalentemente gialloblù: così si presentano da qualche giorno le bacheche dell’ex-cinema Principe ad un distratto automobilista che butta l’occhio mentre esce dalla rotonda, spesso a velocità sostenuta.

Ma il pedone che attraversa piazzale Bruni o il ciclista che si dirige verso i vicini Giardini Ducali scopre un’infografica su Modena utile sia ai turisti che si muovono sull’asse MEF - Centro Storico sia al cittadino modenese doc che può trovare notizie e curiosità sulla propria città.

È questo il progetto estivo che l'associazione Via Piave & Dintorni ha pensato per tutti coloro che transitano in Zona Tempio per residenza, turismo, lavoro o tempo libero, non potendo intraprendere altre iniziative all’aperto o al Principe causa covid.

L’associazione, attenta al territorio dal 2007, ha voluto condensare in alcune schede con testo e immagini le principali informazioni e curiosità sulla città di Modena, come l’origine del nome, la spiegazione dello stemma comunale, i prodotti gastronomici, i simboli della modenesità, la terra dei motori, per passare poi ai principali monumenti o siti di interesse turistico, i numeri utili e i modi di dire in dialetto.

“Senza nulla togliere ai siti istituzionali o a chi fa dell’informazione turistica una professione – spiega Andrea Tomassone, presidente di Via Piave & Dintorni – abbiamo voluto dare il nostro contributo per una maggiore conoscenza della nostra città, con un occhio di riguardo per quello che si trova in zona (il Tempio Monumentale e il MEF, per es.). Piccole informazioni raccolte e selezionate insieme a Gloria Marinelli e Luca Giorgini, facili e veloci da leggere, anche solo per incuriosire: chi vuole potrà senz’altro approfondire.

Attraverso un QR code è possibile scaricare il pdf delle schede che formano i due pannelli esposti nelle bacheche del Principe: una sorta di guida da portare con sé sullo smartphone. Non mancano il Metrominuto, che ci aiuta a calcolare le distanze e i tempi di cammino, e la mappa Unesco.

Un’altra mappa, con un altro tipo di informazioni, è stata invece consegnata al sindaco qualche giorno fa durante uno dei tanti incontri di confronto sulla Zona Tempio. L’associazione infatti, oltre all’animazione e rivitalizzazione, rimane sempre attenta ai punti problematici del proprio quartiere e alle necessità di chi vi abita o vi lavora. Nel corso del tempo, e grazie all’energia dei propri operatori volontari, è divenuta un interlocutore privilegiato attraverso il quale potersi relazionare, in maniera formale, con le istituzioni preposte al governo del territorio ed alla tutela della sicurezza dei cittadini.”

