Un morto e due feriti gravi in poche ore, "Investire sulla sicurezza nei luoghi di lavoro"

Nella giornata di ieri, a poche ore di distanza, si sono verificati a Modena due gravissimi incidenti sul lavoro per dinamiche legate ad esplosioni. Il primo è stato sicuramente il più grave in termini umani, in quanto l'esplosione del forno presso la Carrozzeria San Lazzaro alla Fossalta è costata la vita al 57enne Antonio Franzò, ferendo gravemente un collega nella camera di verniciatura. Il secondo botto, in un mulino della Martini Spa ha provocato a sua volta un ferito grave: un 43enne di una ditta di manutenzione che attualmente si trova ricoverato in condizioni molto gravi presso la Rianimazione dell'Ospedale di Parma a seguito delle ustioni riportate.

Due fatti che hanno scorro la città e ovviamente anche il mondo sindacale: "In attesa di conoscere l'esatta dinamica e causa dell'incidente (della Martini, ndr), ancora una volta ci troviamo di fronte all'ennesimo grave infortunio che non può essere addebitato al tragico fato o alla inevitabile disgrazia, ma che trova le sue cause nella mancata applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori ma anche degli impianti. Il bilancio poteva essere ben più grave se l'esplosione fosse avvenuta qualche ora prima o dopo la pausa pranzo. Infatti, in quel momento nessun altro lavoratore si trovava sulla postazione dell'incidente", commenta la Cgil.

La Rsu, il sindacato Flai Cgil e i lavoratori della Martini di Modena, profondamente scioccati dall'evento, esprimono forte vicinanza al lavoratore colpito, facendo gli auguri per una pronta guarigione.

Il sindacato ribadisce che "gli interventi per la messa in sicurezza nei luoghi di lavoro siano considerati dalle imprese una priorità e un investimento, e non un costo aggiuntivo" e chiede alla Direzione aziendale "di organizzare un incontro per tentare di fare luce su questo drammatico episodio, ribadendo la necessità di interventi prioritari sulla sicurezza per far sì che questi tragici eventi non si ripetano".

L'evento alla carrozzeria di strada Curtatona ha scosso molti. La Fiom Cgil di Modena esprime profondo cordoglio ai familiari, ma contemporaneamente "profonda preoccupazione". "Che negli impianti di verniciatura si utilizzino solventi e che pertanto esistano fattori di rischio è un fatto conosciuto, così come esistono gli strumenti per poter garantire la sicurezza di questi impianti. La sicurezza deve essere una priorità, non un costo aggiuntivo, non un fatto opzionale, nessuna ragione economica può essere anteposta alla garanzia di poter lavorare in sicurezza, non esistono scuse. La Fiom Cgil, di fronte alla gravità di quanto accaduto, chiede ancora una volta che si alzi l’attenzione sul tema sicurezza, che siano aumentati gli strumenti di vigilanza e monitoraggio".