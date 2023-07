Infortunio sul crinale, il Soccorso Alpino recupera un'escursionista

Una squadra del Soccorso Alpino della stazione monte Cimone è intervenuta ieri per soccorrere per una signora che, durante un'escursione in gruppo, si è procurata un trauma ad un arto inferiore presso il sentiero 00 che dalla Val di Luce porta a Lago Santo Modenese.

Il gruppo di escursionisti lombardo, tramite l'app GeoresQ, è riuscito ad inviare la richiesta di soccorso. La zona si trovava sul confine tra tre province: Modena, Pistoia e Lucca e la centrale operativa di Pistoia (che ha ricevuto l'sos) ha attivato la stazione monte Cimone perché più vicina alla zona dell'intervento. Una squadra territoriale di Pievepelago è così partita per raggiungere l'infortunata.

La donna è stata trasportata per circa 500 metri su barella portantina e successivamente caricata sul mezzo fuoristrada per trasportarla fino a Case Coppi dove ad attendere c'era l'ambulanza di Pievepelago, per il successivo trasporto al Pronto Soccorso di Pavullo.