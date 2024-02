Iniziano i lavori per la nuova pista ciclabile su via Bruino

Sono partiti i lavori per la costruzione della nuova pista ciclopedonale su via Bruino, con connessioni e accessi/passaggi pedonali inclusi. Lunga 450 metri, l'arteria collegherà il tratto esistente a Viale Antonio Gramsci, facilitando l'accesso alla Ciclovia del Sole.

Il tratto in corso di realizzazine su via Bruino consentirà di migliorare la percorribilità per i cittadini e residenti che vorranno recarsi al lavoro in bicicletta ed è in programma, inoltre, la realizzazione di alcuni passaggi pedonali per consentire l'attraversamento della strada in totale sicurezza.

“Si tratta di uno dei dieci tratti in corso di realizzazione sul territorio Mirandolese che prevede l'utilizzo di risorse PNRR, nell'ambito della cosiddetta "Rigenerazione Urbana” – afferma l’Assessore Federica Luppi – Mirandola intende incentivare quanto più possibile la mobilità dolce, andando ad efficientare tutte le reti di percorrenza pedonali e ciclopedonali sul territorio di competenza comunale".