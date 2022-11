Inizia la raccolta porta-a-porta di plastica e carta nell'area urbana, ecco dove

Nel Quartiere 4 di Modena (zona sud/ovest) la riorganizzazione dei servizi ambientali è in corso e, per una prima parte di residenti, la settimana prossima iniziano le raccolte porta a porta del calendario rosso.

Più nel dettaglio, nella parte più a sud del quartiere – nelle aree di Saliceta San Giuliano, il Villaggio Giardino, le aree di viale Leonardo da Vinci e Galileo Galilei fino all’estremità sud del Parco Ferrari – i tecnici di Hera hanno terminato di distribuire i kit e lunedì 7 andranno esposti i sacchi della carta, giovedì 10 andranno esposti i sacchi di plastica/lattine. Si tratta della prima occasione per cominciare a prendere confidenza con il modello; tuttavia, ricordiamo che i cassonetti per queste due raccolte rimarranno ancora in strada per alcune settimane e verranno rimossi solo tra qualche tempo. Questo doppio sevizio consente di concludere il numero sopralluoghi che sono in corso presso i condomini di Modena per identificare assieme agli amministratori, che ci stanno aiutando in questa fase importante, i punti più idonei per l’esposizione dei sacchi. Inoltre, in questo periodo sono anche in corso i contatti con le attività commerciali, pubblici esercizi, scuole e altre strutture più complesse per comprendere se esistano esigenze particolari che necessitino di servizi specifici.

Infatti, in tutto il Quartiere 4 è previsto il sistema di raccolta misto: carta e plastica/lattine saranno ritirate porta a porta mentre rimarranno in strada i cassonetti per indifferenziato, organico, vetro e sfalci verdi. Gli stessi cassonetti verranno anche sostituiti: per l’indifferenziato, in particolare, verranno collocati i nuovi contenitori informatizzati, apribili solo con una tessera (o, installando l’APP Il Rifiutologo, anche avvicinando al cassonetto uno smartphone Android).

La distribuzione delle lettere e dei kit è ancora in corso in un’altra parte del Quartiere 4, quella immediatamente a ridosso del centro storico compresa tra via Wiligelmo e via Guicciardini a est, con il parco Ferrari e la Giardini a ovest e chiusa, a sud, da viale Amendola.

È possibile attendere il proprio kit a casa oppure ritirarlo presso la Casa Smeraldo. In questo caso è opportuno rispettare le indicazioni riportate nelle lettere informative, così da limitare la formazione di inutili code: infatti non c’è alcuna urgenza di dotarsi del kit, dato che la raccolta dei rifiuti attuale rimarrà a disposizione dei cittadini ancora per diverso tempo.