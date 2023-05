Inizia il porta-a-porta anche a Modena Est, informazioni e kit all'RNord

A partire da lunedì 29 maggio inizierà la raccolta domiciliare di carta/cartone e plastica/lattine per la prima zona residenziale del Quartiere2 , quella compresa, indicativamente, nei seguenti quadranti. Le strade a nord dell’asse delle vie Gazzotti, Marinuzzi e Respighi (dunque tutte le traverse attorno alle vie Beethoven e Paul Harris). L’area residenziale attorno alla Chiesa Ortodossa (via Costituzione e sue traverse). Infine, la zona residenziale compresa fra la tangenziale a est e strada Minutara a ovest, delimitata a sud da via Emilia Est e a nord da via Divisione Acqui (dunque le vie attorno agli assi delle vie Martinelli, Ponchielli, Fossa Monda Sud, Pierluigi da Palestrina e tratto nord di via Toscanini).

Un quartiere vasto e popoloso, che sarà uno dei banchi di prova finali del nuovo sistema cittadino. Per partire con il piede giusto sarà sufficiente seguire il calendario delle esposizioni distribuite con il kit. Lunedì 29 sera quindi, i residenti della zona dovranno esporre, nei pressi del proprio civico, sulla pubblica via, il sacco azzurro di carta/cartone, che sarà ritirato martedì 30 mattina dagli operatori. Martedì 30 sera invece, occorrerà esporre il sacco giallo di plastica e lattine, che sarà ritirato mercoledì 31 mattina.

Punto informativo e ritiro del kit

Un punto di supporto operativo in più, aperto anche la domenica, per facilitare il contatto con i cittadini del Quartiere 2, dove a breve saranno introdotte le nuove modalità di raccolta differenziata rifiuti, già presenti negli altri quartieri della città. E’ questo l’obiettivo della Casa Smeraldo che sarà attiva da domani nella galleria adiacente al supermercato Aldi di via Canaletto, presso l’edificio R-Nord.

Il ritiro potrà essere effettuato dal titolare dell’utenza Tari o da un delegato. Nella lettera inviata alle utenze alcuni giorni fa è presente un apposito modulo di delega. La nuova Casa Smeraldo rimarrà operativa fino a fine luglio e osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì: 8:30 – 13:00 e 14:30 – 19:00. Sabato: 8:30 – 13:00. Domenica 9:00 – 12:30.

Il punto si affianca alle Case Smeraldo già presente presso la sede Hera di via Razzaboni 80 e all’interno del mercato Albinelli, avvicinandone gli stessi servizi ai residenti. Oltre a ricevere le informazioni operative sulle nuove modalità di raccolta, sarà quindi possibile ritirare anche lì i kit per la nuova raccolta differenziata che sarà attivata progressivamente in tutto il quartiere a partire da lunedì 29 maggio. Questo sia per i residenti che non hanno ricevuto la consegna a domicilio perché non presenti, sia per chi decidesse di ritirare autonomamente il kit.

Come noto, la nuova modalità di raccolta differenziata prevede il ritiro domiciliare settimanale di carta e plastica all’interno di appositi sacchetti, mentre per le altre tipologie di rifiuto (indifferenziato residuo, organico, vetro e sfalci/ramaglie) rimarranno attivi i cassonetti stradali, con la novità però dell’apertura dei cassonetti dell’indifferenziato attraverso la smart card denominata Carta Smeraldo.

I Kit in distribuzione all’R-Nord e in via Razzaboni sono composti da Carta Smeraldo, una prima dotazione di sacchi per l’esposizione della carta (azzurri) e della plastica (gialli), pattumella per l’organico da sottolavello con relativi sacchetti, calendario di raccolta carta e plastica e guida alla raccolta differenziata.

Informazione di prossimità nei punti più frequentati del Quartiere 2

Parallelamente alle attività delle case Smeraldo, continua il programma di comunicazione di prossimità sul Quartiere 2. Si tratta di due format differenti, studiati per intercettare in modo informale ed efficace i cittadini, per fornire tutte le spiegazioni necessarie sulle nuove modalità di raccolta. Da un lato, ci sono i Punti Smeraldo, gazebo che stazionano nei pressi dei principali supermercati del quartiere: lunedì mattina Eurospar di via Nonantolana e mattina venerdì I Portali. Dall’altro c’è l’infopoint itinerante che ogni giorno, sabato e domenica compresi, gira fra alcuni punti in cui, in determinati momenti della giornata, si possono concentrare persone. Ad esempio, di fronte alle farmacie, nei ritrovi delle polisportive, all’uscita delle scuole o nei parchi del quartiere.