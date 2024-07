Partono i lavori per il sottopasso, chiude da domani via Traversa San Giorgio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella mattinata di oggi, giovedì 18 luglio, verrà chiuso al transito un tratto della SS 413 (Via Traversa San Giorgio), all'altezza di Via Bersana e Via Bassa. I lavori, condotti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, riguardano la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale e dovrebbero concludersi indicativamente entro fine ottobre 2024. Un'opera molto attesa, anche in virtù delle vittime della strada che si sono avuto in quel punto molto pericoloso, dove un "percorso salute" attraversa una via ad alto scorrimento.

Pertanto, dalla rotatoria Mulini e dalla rotatoria per Correggio, sarà consentito l'accesso solo ai residenti del quartiere Santa Croce, a chi deve recarsi ai servizi (distributore, ecc.), alle attività commerciali e ai fondi agricoli.

Inoltre, saranno chiuse al traffico Via Bersana, da Via Meloni di Santa Croce a Traversa San Giorgio, e Via Bassa, da Via Bollitora Interna a Traversa San Giorgio. Percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco.