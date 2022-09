Il nuovo porta-a-porta di Modena debutta lunedì 19 settembre nelle Zone Artigianali

Lunedì 19 settembre prendono il via, nelle Zone Industriali e Artigianali della città, le nuove modalità di raccolta differenziata, che in quelle aree verrà svolta con il sistema porta a porta integrale.

Per la maggior parte delle attività produttive e delle famiglie residenti in queste aree urbane le modifiche non saranno consistenti, dato che nelle principali ZAI di Modena (Torrazzi, Nazioni, Bruciata, Emilio Po, Modena Est e Sacca) il medesimo sistema era già in atto. Ora però il porta a porta si applicherà a tutti i poli a prevalente vocazione produttiva, dove da lunedì sarà necessario rispettare il giorno e l’orario di esposizione delle diverse frazioni di rifiuti, illustrati nel calendario che tutte le utenze interessate hanno ricevuto e stanno ricevendo.

E così come continua la graduale modifica dei servizi, si conferma costante anche la presenza dei tecnici Hera nelle principali manifestazioni cittadine: proprio per illustrare la necessità di un cambio di passo nella direzione della riduzione dei rifiuti, nell’incremento della raccolta differenziata e, in generale, verso l’economia circolare, infatti, durante il lungo fine settimana del Festivalfilosofia, Hera realizzerà “Pianeta azzurro?”, un’attività gratuita e aperta a tutti i visitatori per riflettere, divertendosi, sul concetto di giustizia climatica.

Lo stand sarà aperto a tutti i visitatori, da venerdì a domenica, dalle 10 alle 18. Oltre al laboratorio multimediale, saranno presenti tutor incaricati da Hera che potranno rispondere alle domande, ai dubbi e alle curiosità delle persone.

Punti Smeraldo e serate informative: dove incontrare i tecnici Hera

Oltre agli eventi e alle manifestazioni pubbliche, Hera prepara la transizione alle nuove modalità di raccolta anche con serate informative e con l'apertura di sportelli temporanei, i Punti Smeraldo, dedicati ai cittadini e alle imprese.

Il primo Punto Smeraldo sarà aperto lunedì 19 e martedì 20 settembre, alla polisportiva Forese Nord, in via Albareto 586, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Qui i cittadini che non hanno avuto modo di farlo a domicilio potranno ritirare il kit per la raccolta differenziata.

È importante ricordare che i Punti Smeraldo sono dedicati ai residenti delle zone nelle quali i tutor di Hera hanno già iniziato a introdurre le nuove modalità di raccolta differenziata. Il Punto Smeraldo di Albareto, dunque, è destinato a chi abita nel forese e nelle frazioni a nord di Modena.

Ai residenti di Villanova, Quattro Ville, Sant’Anna e Tre Olmi sarà invece dedicato il Punto Smeraldo che verrà aperto i giorni 21 e 22 settembre presso la polisportiva Quattro Ville di Villanova, in Via Giuseppe Barbolini 9. Anche in questo caso, l’orario di apertura dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Oltre agli sportelli temporanei per la consegna dei kit, Hera prosegue con le serate informative dedicate ai residenti delle zone in cui sono in corso le prime fasi della riorganizzazione dei servizi ambientali e lunedì 19 settembre, l’incontro dedicato ai residenti di San Damaso e del forese e delle frazioni sud si terrà presso la Polivalente San Damaso di Stradello Scartazzetta 53, a partire dalle ore 20.30.

Come sempre, anche questo incontro sarà trasmesso anche in diretta on-line. Le istruzioni per collegarsi sono riportate nella lettera ricevuta. In alternativa, è possibile visitare il sito www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune entrando nella sezione di Modena.

Alle serate informative sarà presente anche uno dei nuovi cassonetti che, nei prossimi mesi, verranno collocati in città. Così, che coloro che si recheranno fisicamente agli appuntamenti potranno vedere in anteprima il nuovo arredo stradale e sperimentare in prima persona la modalità del suo funzionamento.