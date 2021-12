Campagna vaccinale, oggi anche a Modena le prime dosi ai bambini

Accompagnati dai loro genitori, alcune centinaia di bambini modenesi della fascia 5-11 anni hanno dato il via oggi alle somministrazioni del vaccino anti-covid per i più piccoli. A loro sono dedicate sedi vaccinali differenti da quelel degli adulti, ricavate negli ambulatori delle Pediatrie di Comunità dove normalmente le famiglie già si recano per i cicli vaccinali dei loro figli. Nel complesso oggi erano stati fissati 647 appuntamenti, su un totale di 43.225 sms inviati in provincia.

Al momento sono arrivate disdette (che possono comprendere moltepici motivazioni) pari al 7% del totale degli appuntamenti fissati: in ogni caso si dovranno attendere alcune settimane per fare un primo bilancio. Nelle scorse settimane l'Ausl aveva dichiarato di attendersi una percentuale di adesione pari al 50%, non certo paragonabile a quella degli adulti ma che sarebbe comunque già un buon traguardo in questa particolare fase sicuramente delicata della campagna vaccinale.

Per la somministrazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni sarà infatti utilizzato il vaccino Comirnaty di Pfizer, con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e una formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in due dosi, a tre settimane di distanza l’una dall’altra. L'appuntamento della seconda dose sarà fornito al momento dell'esecuzione della prima dose. Ricordiamo che tutte le informazioni sono riportate alla pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid- 5-11-anni

Su indicazione della Pediatria di Comunità non sono stati fissati appuntamenti (e pertanto noninviati sms) per alcune tipologie di assistiti. Questi assistiti saranno chiamati dalla Pediatria di

Comunità: - bambini fragili con invito per antinfluenzale dal 13/12/2021; bambini nati nel 2010 che hanno eseguito vaccinazione HPV dal 1 al 11 dicembre 2021; bambini nati nel 2010 che hanno invito a vaccinazione HPV dal 12 dicembre e ovviamente bambini con tampone positivo.