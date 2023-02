Investimenti e nuova dotazione informatica per la Polizia Locale di San Cesario sul Panaro

È diventato operativo il progetto di innovazione tecnologica della Polizia Locale di San Cesario su Panaro, finanziato dalla Regione Emilia Romagna per un valore complessivo di quasi 5mila euro.

L’obiettivo voluto dall’Amministrazione era quello di una maggiore vicinanza della Polizia Locale al cittadino, con un sito istituzionale capace di garantire servizi, contenuti ed informazioni, rendere più snelle le attività legate al controllo del territorio, per esempio consentendo agli operatori sulle strade di interrogare direttamente le banche dati, e liberare sempre più gli operatori dalle attività di back office, razionalizzando e ottimizzando le risorse del Comando.

L’operatività della nuova dotazione informatica (composta da tablet, stampanti portatili e scanner) ha consentito di sviluppare ulteriormente l’efficienza dell’attività esterna delle pattuglie, con una forte innovazione del Servizio di Polizia Locale rispetto al passato. I tablet sono dotati di applicativi innovativi e specialistici e sono affidati agli equipaggi che svolgono servizio di controllo del territorio, così da rendere più agevoli i controlli specifici in banca dati, ma anche per garantire una più rapida ed efficace verifica delle segnalazioni.

Infatti, l’inserimento degli accertamenti sui dispositivi tecnologici consente agli operatori di interrogare i diversi database, così da poter procedere direttamente sul luogo dell’intervento a controlli approfonditi. È inoltre possibile procedere sul posto a redigere verbali già informatizzati, atti di polizia giudiziaria ed effettuare controlli specialistici di autotrasporto tramite un applicativo dedicato.

Tramite il sito istituzionale invece è possibile comunicare con gli operatori di Polizia attraverso i canali digitali; è attiva infatti una sezione per inviare segnalazioni relative a problematiche non urgenti, intese quelle che non necessitano dell’intervento immediato per le quali è sempre necessario contattare il 112, numero unico delle emergenze. È inoltre presente un’ampia sezione dedicata alle domande frequenti (FAQ), i testi delle normative di riferimento, nonché la possibilità di scaricare la modulistica che serve al cittadino per presentare richieste alla Polizia Locale.

“L’impegno che abbiamo profuso all’ascolto e alla comunicazione con l’utenza ha portato ad ottimi riscontri per il Servizio di Polizia Locale – spiega il comandante Filippo Bonvicini -, che vuole essere sempre più un punto di riferimento della vita comunitaria del territorio. Con l’ausilio delle tecnologie messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, che ringrazio per l’attività di supporto al progetto, vogliamo inoltre fornire servizi aggiuntivi al cittadino che deve poter accedere e dialogare in modo diretto con la Polizia Locale”.