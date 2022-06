Intelligenza artificiale. Il "Barozzi" vince il primo premio nazionale

A conclusione del ciclo di seminari di Artificial Intelligence svolto in collaborazione con JAMORE-S4S e destinati agli studenti dell’articolazione SIA (Sistemi Informativi Aziendali), si è svolto un business game online su base nazionale che ha visto gli studenti di 22 istituti di scuola secondaria di secondo grado di 9 regioni italiane sfidarsi nell’ideazione e nella progettazione di un’applicazione web che utilizza tecniche di Data Science e Digital Marketing.

Gli studenti dell’Istituto tecnico economico J. Barozzi di Modena hanno progettato l'app UNI WORLD che ha l'obiettivo di proporre un servizio di supporto allo studio per coloro che intendono affrontare i test per l'accesso alle facoltà universitarie.

Il progetto “UNI WORLD”, ideato e implementato dagli studenti Kaza Alessia, Kaza Clara, Parenti Alice, Kaur Harleen, Bianco Eliseo, Casini Paolo, Abati Chiara, Romano Giovanni, Reda El Kabach, Luchena Lorenzo, Husseini Ayman, Belloni Nicolo’, Ben Beji Omar, è risultato il migliore e si è aggiudicato il primo premio nazionale.

“Mi complimento con questi ragazzi che oggi hanno saputo coronare un percorso formativo con straordinaria competenza, con rigore, precisione ed entusiasmo che mi hanno emozionato e mi lasciano profondamente fiducioso per il loro prossimo futuro”, dichiara il professor Giovanni De Iaco, docente di Informatica presso il “Barozzi” e referente del progetto.

Gli stessi complimenti vanno anche a tutti gli altri studenti che in questi mesi si sono cimentati nelle medesime attività i cui contenuti innovativi sono stati proposti con un diverso e complesso modello didattico e che hanno visto la partecipazione di 115 alunni - di cinque classi SIA (4A, C, D – SIA; 5A, B – SIA) - a 28 seminari per un totale di 86 ore di attività a forte carattere laboratoriale.

“Infine – prosegue De Iaco – vada un particolare ringraziamento a Giusi Picciuto, ai relatori Anita Lamacchia, Isabella Marcosano, Rosangela Scorrano, per le attività di Digital Marketing ed a Davide Bilardello, Ezio D’amico, Simone Guido e Stefano Lugli per le attività di Data Science e per la disponibilità nel condividere con me gli obiettivi ed i contenuti di questo progetto e per la capacità di trasferire le loro competenze con professionalità e garbo fino a generare, negli studenti, curiosità, interesse e voglia di misurarsi con le sfide proposte”.