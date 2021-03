Medolla, interrotta la circolazione in via Galeazza

Si comunica che a partire da oggi è stata disposta la chiusura del traffico, opportunamente segnalata, su via Galezza a Medolla, tra il civico 1 e il 4, dove la strada interseca il Cavo Ramedello, e in corrispondenza del quale si trova un piccolo ponte in muratura, le cui condizioni sono monitorate dall’Ufficio Tecnico del Comune dall’ottobre scorso.

L’ultimo sopralluogo dei tecnici comunali ha evidenziato un peggioramento delle condizioni del manufatto, rendendo necessaria in via preventiva, per garantire la sicurezza di persone e mezzi, la chiusura della strada al traffico in vista di ulteriori accertamenti.