Interruzione momentanea del servizio PagoPA per il pagamento delle multe

Da venerdì 12 marzo dalle 15 fino alla tarda mattinata di sabato 13 non si potrà effettuare il pagamento delle sanzioni al Codice della Strada attraverso il sistema digitale PagoPA. In quel periodo, infatti, da parte dell'azienda che gestisce il servizio, si svolgono attività di manutenzione del sistema informatico, con conclusione dell'intervento prevista nella tarda mattinata di sabato. Non saranno quindi possibili i pagamenti online delle sanzioni al Codice della Strada attraverso il portale PagoPA, sia in autonomia sia con altre modalità (da poste, banca, tabaccherie).

Chi ha necessità di pagare una sanzione tra venerdì 12 e sabato 13 marzo potrà farlo eccezionalmente attraverso bonifico bancario intestato al Comune di Modena - Corpo di Polizia Locale, utilizzando l’Iban IT87H0200812930000110020006. Nella causale è fondamentale riportare numero e data del verbale, unitamente alla targa del veicolo sanzionato.

Al servizio online PagoPA è dedicata una scheda con i link relativi sul portale internet comunale (www.comune.modena.it/ argomenti/servizi-online/ pagopa).