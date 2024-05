Interruzione del servizio di acqua calda al Villaggio Giardino: lavori urgenti alla Rete di Teleriscaldamento

Il Gruppo Hera comunica che giovedì 23 maggio, dalle ore 8 alle ore 18, per lavori urgenti alla rete di teleriscaldamento di Modena, sarà sospeso il servizio di fornitura dell’acqua calda sanitaria a una parte delle utenze del Villaggio Giardino, in particolare quelle servite dal cosiddetto “ramo Da Vinci”.

I clienti coinvolti sono stati preventivamente avvisati tramite volantini affissi negli edifici interessati, per lo più condomìni residenziali nelle vie Curie, Formigina, Lagrange, Corsini, Galilei, Agnesi, Pasteur, Da Vinci, Corassori e Newton. Interessati anche il centro prelievi Asl di via Newton, gli istituti scolastici superiori Guarini e Wiligelmo e la polisportiva Corassori.

I tecnici della multiutility assicurano il massimo impegno per limitare il disagio. In caso di maltempo i lavori saranno rinviati al giorno successivo. Per eventuali necessità è disponibile il numero verde 800 713 699.