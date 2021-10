Interventi al cimitero di Sassuolo: realizzate 504 nuove cellette

È stata ultimata in questi giorni la realizzazione di 504 nuove cellette “ossario” presso il Cimitero Nuovo di Sassuolo, che vanno ad aggiungersi alle 234 realizzate nel 2017, per un totale di 738 cellette.

“Come anticipato e promesso a suo tempo – commenta il Vicesindaco del Comune di Sassuolo Camilla Nizzoli – abbiamo realizzato il secondo stralcio dell’ossario presso il Cimitero nuovo di Sassuolo. L’intervento si era limitato al primo stralcio, di 234 cellette, perché fino a poco tempo fa non c’era grande richiesta di questo tipo di loculi; richiesta che invece è aumentata negli ultimi anni visto l’incremento delle cremazioni: per questo abbiamo ripreso in mano il progetto, accelerandolo, per andare incontro alle esigenze della cittadinanza. Le dimensioni minime interne, 30bx70px30h, rispondono a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Mortuaria DPR n° 285 del 10.9.1990 Circ. Min. Sanità n° 24 del 24.6.1993.

Compatibilmente con le difficoltà che da qualche tempo si riscontrano nell’approvvigionamento delle materie prime, entro il 2022 doteremo questa area anche di un ascensore per raggiungere più agevolmente il secondo piano e dare così l’opportunità anche ai portatori di handicap di potervi accedere”.