Al via gli interventi e potature sui pioppi di via Fornace a Sassuolo

Inizieranno lunedì prossimo, 07 febbraio, gli interventi manutentivi sul filare di pioppi cipressini radicati sul fronte Nord del parco “I Folletti” in via Fornace.

Le operazioni riguarderanno l'abbattimento di n. 6 alberature e la potatura dei restanti n. 9 esemplari.

L'intervento di abbattimento si rende purtroppo necessario in quanto le indagini strumentali compiute sulle alberature hanno evidenziato, per n.6 di queste, un pericolo di schianto o ribaltamento molto elevato, ove l'unico intervento proponibile è l'immediato abbattimento.

Purtroppo il filare è stato soggetto negli anni a diversi schianti improvvisi di pioppi cipressini, non ultimo nella primavera 2021, dove fortunatamente l'esemplare è caduto all'interno dell'area cortiliva del capannone confinante con il parco senza arrecare danni a persone o cose.



Il progetto prevede la sostituzione delle alberature abbattute attraverso la piantumazione di una nuova varietà arborea meno problematica rispetto al pioppo, ricostruendo così una quinta a verde nel parco.

Visti gli esiti delle perizie compiute sulle alberature stradali, occorrerà dare priorità alle operazioni di messa in sicurezza, procedendo con la piantumazione delle nuove alberature nell'autunno 2022.