Interventi sulla fognatura in via di Mezzo: modifiche alla circolazione

A partire da lunedì 8 luglio 2024, Via di Mezzo, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Tabacchi, via San Lorenzo e l’entrata della Rotatoria Casette, sarà interessata da lavori per la realizzazione di una nuova fognatura a cura di SorgeAqua. Questo importante intervento richiederà la sospensione della circolazione veicolare nella zona interessata.

Modifiche alla Viabilità

Per gestire al meglio la situazione e minimizzare i disagi, sono state previste le seguenti modifiche alla circolazione:

Direzione Obbligatoria a Sinistra su Via San Lorenzo: Per chi proviene dal centro di Nonantola verso Casette, sarà obbligatorio svoltare a sinistra su via San Lorenzo.

Per chi proviene dal centro di Nonantola verso Casette, sarà obbligatorio svoltare a sinistra su via San Lorenzo. Direzione Obbligatoria a Destra verso il Centro di Nonantola: Per chi arriva da via San Lorenzo, sarà obbligatorio svoltare a destra verso il centro di Nonantola.

Eccezioni alla Sospensione

La sospensione della circolazione non riguarderà i residenti della zona, coloro che devono recarsi alle attività produttive locali e i mezzi di soccorso. Questi potranno continuare a transitare nell'area interessata dai lavori.

Durata dei Lavori

I lavori, finalizzati al miglioramento della rete fognaria, sono parte di un progetto più ampio per l'aggiornamento delle infrastrutture idriche locali. Sebbene il completamento dell'intervento possa richiedere tempo, le autorità assicurano che tutte le misure necessarie sono state prese per garantire la sicurezza e ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire le indicazioni per le deviazioni. Inoltre, si raccomanda di pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità per evitare ritardi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sui lavori, è possibile consultare il sito web del Comune di Nonantola o contattare l’ufficio tecnico comunale.