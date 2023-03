Intervento sull’acquedotto: circolazione sospesa tra via Pisano e via Frignani

Martedì 14 e mercoledì 15 marzo sarà sospesa la circolazione stradale all’incrocio tra via Pisano e via Frignani per consentire la realizzazione di un intervento sull’acquedotto a cura di Hera spa.

Per la durata dell’intervento, che prevede il rifacimento di un tratto di condotta idrica, è suggerito il percorso alternativo di viale Amendola, via Giardini e via Cimabue.