Intervento all’area di espansione del Canale Naviglio. Cambia la circolazione in zona Prati di San Clemente

Via per Bastiglia e via Chiaviche interrotte alla circolazione per lavori ai Prati di San Clemente. Dalle 9 di lunedì 14 novembre in via per Bastiglia e in via Chiaviche, nel tratto compreso tra la Strada Provinciale 2 (Panaria Bassa) e via San Clemente Valle, sarà interrotto il transito, per permettere l’esecuzione da parte di AIPo dell’intervento per la realizzazione dell’area di espansione del Canale Naviglio, in località Prati di San Clemente.

La circolazione sarà consentita ai soli residenti, il traffico di tutti gli altri autoveicoli sarà deviato sulla Panaria Bassa oppure su via San Clemente Valle, come da segnaletica opportunamente posizionata.

La modifica alla viabilità circolare proseguirà fino al 14 dicembre.