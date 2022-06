Modena, continuano gli interventi di asfaltatura delle strade

Continuano gli interventi per la manutenzione e asfaltatura di alcune strade della città, un progetto da 800 mila euro per il ripristino della sicurezza della circolazione e del pubblico passaggio in alcune arterie cittadine urbane ed extraurbane dei quattro Quartieri modenesi. Dopo gli interventi già realizzati nelle vie Vignolese (tra via Marzabotto e via Campi), Newton, Gherbella (tra via Baccelliera e via Vignolese), Saliceto Panaro (tra via Minutara e via Da Palestrina) e Sabbatini, i lavori sono attualmente in corso in via Schedoni e domani, venerdì 24 giugno, interesseranno via Roncaglia. Da lunedì i lavori riguarderanno le vie Emilio Po (per un tratto) e Ricci, per proseguire i giorni successivi in via del Murazzo e via Leonardo da Vinci. Nello stesso pacchetto di interventi è prevista anche la riasfaltatura di tratti e banchine in via Martiniana.

Gli interventi, che si svolgeranno con cantiere mobile dalle 8.45 alle 17.30, potranno richiedere parziali chiusure temporanee o restringimenti con circolazione regolata a senso unico alternato da movieri. A questo stralcio di lavori se ne aggiunge un secondo, del valore di 1 milione di euro, che partirà una volta completato il primo. Gli interventi, che verranno effettuati nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore approvato a fine 2020, consisteranno nella fresatura e posa di nuovo tappeto di usura previa sistemazione di cordoli, abbattimento di barriere architettoniche e sostituzione o rimessa in quota di chiusini e caditoie.