Intervento sull'acquedotto, circolazione sospesa in via Fossa Buracchione

Da lunedì 16 ottobre in stradello Fossa Buracchione all’intersezione con via Settembrini la circolazione sarà sospesa per consentire un intervento programmato di manutenzione sulla rete acquedottistica che durerà per alcuni giorni.

Durante i lavori, nell’area è previsto anche il divieto di sosta con rimozione per le auto. È sempre garantito l’accesso alle proprietà laterali e alle attività ed è regolarmente raggiungibile, percorrendo stradello Fossa Buracchione dal lato di via Giardini, anche il parcheggio del centro commerciale nei pressi.

La conclusione dei lavori è prevista per venerdì 20 ottobre.