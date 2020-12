Formigine, prima intesa tra i Servizi Sociali e le parrocchie per l'assistenza

La lotta alla povertà ed all’esclusione sociale rappresentano un caposaldo tra le priorità che l’Unione, l’Amministrazione comunale e le Caritas di Formigine intendono proseguire ed accrescere ulteriormente per il benessere di tutta la comunità. Al fine di intensificare e rendere ancor più efficace un modus operandi già consolidato, necessitante della volontà di operare in modo continuativo e coordinato, è stata stipulata un’Intesa - confermata da un’apposita determina - tra il Servizio Sociale Territoriale di Formigine e le Parrocchie.

L’accordo, della durata di tre anni e rinnovabile per la medesima durata, porterà così ad un incremento della connessione e del coordinamento tra le attività svolte, tra cui la distribuzione alimentare ed altre misure assistenziali di emergenza. L’intesa risulta così importante per il riconoscimento di questa collaborazione ma soprattutto per la valorizzazione delle prassi operative, sfociato nella redazione di uno schema di intesa condivisa.

Tra le azioni ed i progetti a sostegno e supporto dei bisogni delle fasce più fragili si elencano la predisposizione di percorsi differenziati per le famiglie, affinché si attui una reale promozione umana e non una semplice assistenza materiale; la promozione della collaborazione e della solidarietà all’interno della comunità; organizzazione e distribuzione attenta degli aiuti, attraverso un lavoro di rete al fine di evitare eventuali sprechi, duplicazioni o mancanze.

Gli interventi restano destinati a cittadini o nuclei famigliari residenti nel territorio del comune di Formigine e saranno monitorati periodicamente per garantirne l’appropriatezza e l’efficacia. nel rispetto della privacy di tutti gli utenti coinvolti.